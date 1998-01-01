Посол Египта рассказал об уровне заболеваемости ковидом на курортах страны и расширении авиасообщения с Россией

Уровень заболеваемости коронавирусом в двух наиболее популярных у российских туристов провинциях, Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, практически нулевой, сообщил сегодня в ходе пресс-конференции в Москве чрезвычайный и полномочный посол Египта в России Ихаб Талаат Наср.

«Новые заражения коронавирусом в Египте являются одними из самых низким в мире. В двух провинциях, куда направляются российские туристы – Хургада и Шарм-аль-Шейх – там практически нулевое количество новых заболевших. При этом мы предпринимаем все необходимые меры для предотвращения заражения туристов. В прошлом месяце мы приняли российскую делегацию, которая приехала к нам и познакомилась с этими мерами», — сказал он.

Г-н Наср добавил, что Египет с 2015 года вложил большие средства в повышение безопасности аэропортов. «Я хотел бы подтвердить, что эти меры сейчас высокие не только по египетским стандартам, но и мировым. Уровень обеспечения безопасности в наших аэропортах превосходит многие известные аэропорты.

Мы фиксируем полную безопасность, стабильность и можем гарантировать, что безопасность российских туристов будет обеспечена не только в аэропортах, но и гостиницах, и других местах их пребывания», — подчеркнул он.

Большинство отелей Египта получили сертификат санитарной безопасности и открылись для иностранных и внутренних туристов, сообщил также посол АРЕ в РФ. «Мы также разработали специальный знак здоровья, который присваивается гостиницам. Только те объекты размещения, которые получили этот отличительный знак, могут принимать туристов. Сейчас в Египте 800 из 1200 гостиниц имеют право принимать туристов. Они соответствуют всем параметрам. Остальные объекты мы инспектируем, и если какая-то гостиница не выполняет наши требования, то мы лишаем ее возможности принимать гостей», — рассказал он.

Посол отметил, что меры предосторожности, которые предпринимаются, действуют как на гостиницы на суше, так и на плавучие отели, которых много на Ниле. Количество постояльцев, которое могут принимать гостиницы, ограничено. «Мы начали с 50% загрузки и сейчас немножко повысили эту цифру, однако плавучие отели загружаются все еще лишь наполовину», — сказал посол.

«Начиная с апреля 2021 года, была проведена вакцинация всех работников сектора обслуживания. И 100% наших сотрудников гостиниц и сферы обслуживания прошли полный курс вакцинации два месяца тому назад. Что касается населения, то в Египте доля вакцинированных колеблется от 50 до 60%», — добавил г-н Наср.

Как отметил далее Ихаб Талаат Наср, «Возобновление авиасообщения очень важно для экономик обеих стран, поскольку туризм создает новые рабочие места. Это важно и для гостиничного бизнеса, и для авиации. Сектор туризма тесно связан с другими секторами экономики. А самое важное, что авиасообщение – это тот мост, который соединяет два наших народа, создает возможности для лучшего взаимопонимания и укрепления отношений. Это важно для каждой страны».

Посол напомнил, что к сегодняшнему дню достигнуто решение о восстановлении в полном объеме регулярного авиасообщения

«Я рад отметить, что сейчас авиасообщение будет ежедневным. Это отражает желание российских туристов возобновить отдых в Египте. Мы также очень горячо приветствуем возвращение российских туристов в Хургаду и Шарм-аль-Шейх. Это очень важно и для жителей, и для организаторов бизнеса, и для торговли – для всего комплекса отношений между нашими странами», — добавил дипломат.

«Это, наверное, самая большая доля в авиасообщении Египта с другими странами. С 27 августа начнется следующий этап – будет по 30 рейсов в неделю из Москвы на каждый курорт. Кроме того, будет организовано авиасообщение с курортами из регионов России, что снизит затраты туристов на путевки», — сказал посол. По его словам, туристы будут летать в Египет из 46 городов.

«Вы должны знать, насколько народ Египта и все, кто работает в туризме, приветствуют возвращение российских туристов. Многие из них говорят по-русски, большинство – молодежь, и они с большим энтузиазмом и надеждами смотрят на перспективу наших отношений. Я надеюсь, что мы совместными усилиями восстановим прежний объем туризма в ближайшее время», — заключил г-н посол.

/TOURBUS.RU