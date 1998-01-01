Завтра туристы не смогут попасть на Аэроэкспрессах во Внуково

«Аэроэкспресс» в субботу отменяет все рейсы в аэропорт Внуково, а на следующей неделе изменится расписание скоростных поездов в Шереметьево

Как сообщили нашему порталу в пресс-службе столичного «Аэроэкспресса», в связи с проведением работ по развитию железнодорожной инфраструктуры на Киевском направлении в субботу 21 августа все аэроэкспрессы между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково будут отменены. С шести утра 22 августа поезда «Аэроэкспресс» во Внуково и обратно будут курсировать по стандартному графику.

Эксперты напомниают, что суббота — традиционный день вылета из Внуково чартерных и регулярных «отпускных» рейсов в преддверрии последней летней недели, поэтому неожиданная отмена всех Аэроэкспрессов именно в этот день может создать сложности для планирующих путешествие.

Чтобы добраться завтра в аэропорт Внуково, компания «Аэроэкспресс» рекомендует пассажирам воспользоваться метрополитеном с пересадкой на наземный общественный транспорт до аэропорта на станции «Саларьево».

«Терминалы «Аэроэкспресс» на Киевском вокзале и в аэропорту Внуково будут работать в обычном режиме. Сотрудники компании помогут пассажирам подобрать оптимальный маршрут. Для пассажиров, купивших билеты заблаговременно, компания предусмотрит компенсацию», - отметили также в компании.

Кроме того, с 23 по 26 августа «Аэроэкспресс» меняет также расписание в направлении аэропорта Шереметьево. Узнать актуальную информацию о графике движения поездов можно на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание», позвонив по телефонам горячей линии 8-800-700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8-495-663-84-10 (для звонков из Москвы).

Напомним, что "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской Stadler и 7 одноэтажных электричек, имеет собственные терминалы в московских аэропортах.

Владельцами компании являются бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Бокарев и структуры "Трансгрупп", еще 25% акций компании — у "Российских железных дорог".

/TOURBUS.RU