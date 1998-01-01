Черногория ужесточает правила въезда

С сегодняшнего дня нашим туристам для въезда в балканскую страну нужен сертификат о вакцинации или ПЦР-тест

Вслед за соседней Македонией, Черногория также ужесточила правила въезда в страну - теперь прибывающим необходимо иметь либо сертификат вакцинации от коронавируса, либо ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, либо справку о перенесенном заболевании, - сообщили власти страны.

Напомним, что с 20 апреля российским туристам не нужно было сдавать ПЦР и другие тесты перед поездкой в эту страну или предъявлять сертификат вакцинации.

«Гражданам Черногории и иностранцам разрешается въезд, только если у них есть один из четырех документов: сертификат вакцинации от коронавируса (одной или двумя дозами препарата), справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда, экспресс-тест на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов или справка о перенесенном коронавирусе в период не позднее чем за 14 дней до поездки, и не ранее чем за 180 дней до нее», — сообщается сегодня на официальной странице правительства Черногории в Twitter.

При этом вид вакцины от коронавируса, признаваемый в стране не указан, поэтому можно предположить, что Черногория будет принимать сертификаты о прививках российскими препаратами.

Также отмечается, что эти условия не касаются граждан, приезжающих из Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Северной Македонии.

«Театры, музеи, галереи можно также будет посетить при предъявлении одного из четырех медицинских документов», — сообщает правительство.

Предполагается, что меры будут действовать до 10 сентября.

Напомним, что в настоящее время в Черногорию из России выполняются только грузопассажирские рейсы, регулярного авиасообщения со страной нет. При этом дообраться до Черногории можно со стыковками через другие страны, с которыми у РФ возобновлено авиасообщение, например, через Турцию, Грецию или Сербию.

По информации операторов, самым бюджетным вариантом при этом являются еженедельные регулярные рейсы а/к NordWind из Москвы в Скопье, столицу Северной Македонии, Билет отсюда на автобус в Черногорию стоит всего 25 евро.