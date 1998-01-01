ЦИФРА НЕДЕЛИ: Турпоток в Грецию составил уже 44%, а авиатрафик — 98% от допандемийного уровня

В Греции отмечают бурный рост международного туризма, власти страны рассчитывают на восстановление допандемийного турпотока по итогам года на 40%, сообщает сегодня портал Ekathimerini.com.

«Согласно данным властей, количество международных прибытий на основных туристических направлениях – островах Киклады, Додеканес, Ионических и Крите достигло 44% от уровня 2019 года. Это на 50% больше, чем в 2020 году», — пишет издание.

По его данным, в первой половине августа ситуация с прибытиями зарубежных туристов была еще лучше. Турпоток составил 81% от уровня того же периода 2019 года, а на острове Санторини превысил его на 4%.

«Чаще всего в Грецию приезжали туристы из Германии, Польши, Италии, Франции и Великобритании. Во второй пятерке – туристы из Нидерландов, Дании, Австрии, Чехии, Бельгии. Россияне заняли лишь 18-е место по числу прибытий», — сообщает портал.

Власти и турбизнес Греции однако опасаются спада турпотока в осенние месяцы из-за распространения штамма коронавируса «Дельта». «Ключевыми факторами для успешного туристического сезона будет ситуация с коронавирусом и имидж Греции за рубежом, который пострадал из-за лесных пожаров, вспыхнувших в начале августа. Правда, в некоторых странах, традиционно принимающих много туристов, таких, например, как Испания, ситуация еще хуже», — отмечает издание.

Сегодня же стало известно, что структура ЕС — Евроконтроль — опубликовала опубликовал свежие данные по объему авиаперевозок в европейских странах. Евроконтороль отмечает, что уровень авиатрафика в Европе в целом «довольно стабильный», но в большинстве стран на 30–40% меньше, чем в 2019 году.

При этом, согласно опубликованной статистике, объем авиаперевозок в Греции отстает от доковидного периода лишь на 8%. Очевидно, что это связано с либеральными правилами въезда для туристов, в том числе из России.

При этом показатели других стран выглядят скромнее. Испания, как и Италия, на 28% отстает от объема воздушного сообщения двухлетней давности, Германия и Франция - на 39%, Британия — на 50%.

Напомним, что Греция официально открылась для туристов из России с 28 июня, когда российский оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил увеличить число регулярных рейсов почти до 20 в неделю. Чартерные программы на направлении при этом не возобновлены.

Отметим также, что с 30 июня всем россиянам, в том числе и с прививкой, требуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанным не ранее, чем за 72 часа до поездки. Кроме того, все туристы из России старше 12 лет должны пройти бесплатное экспресс-тестирование по прибытии в Грецию.

Также необходимо накануне дня прилета заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) с указанием контактных данных в Греции, после чего получить QR-код, который предъявляется на границе, как и ваучер на проживание в отеле.

По данным Погранслужбы ФСБ, за первое полугодие с целью туризма в стране побывали 32 тыс. россиян. В первом полугодии 2019 года этот показатель составил почти 213 тыс.

/TOURBUS.RU