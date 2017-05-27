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20 августа
Управление по туризму Таиланда и тайский МИД прокомментировали вероятные сроки открытия страны для россиян
Одобрение тайскими властями российской вакцины "СпутниК", о которой стало известно на этой неделе, начинает обретать реальные очертания
Власти Таиланда предварительно одобрили включение «Спутника» в список разрешенных вакцин, однако въезд для российских туристов станет возможен после прохождения последнего этапа согласования, сообщил "Интерфаксу-" руководитель службы маркетинга московского офиса туристического управления Таиланда (ТАТ) Константин Кинель.
Напомним, что вчера посольство Таиланда в Москве сообщило, что Национальный комитет Таиланда по борьбе с COVID-19 16 августа одобрил включение «Спутник V» в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе «Песочница Пхукета». Однако власти не назвали точные сроки вступления в силу этого решения.
«Российские туристы, вероятно, смогут посетить Таиланд, как только пройдет последний этап согласования решение о сертификации «Спутник V» на территории королевства. Сейчас этот вопрос находится на первом этапе согласования», — пояснил г-н Кинель.
Как отметил константин Кинель, с учетом того, что власти страны уже обратили внимание на российскую вакцину и занимаются проработкой вопроса о ее сертификации, есть надежда, что первые российские туристы с прививкой смогут посетить Таиланд раньше октября.
Министерство здравоохранения Таиланда почти закончило подготовку постановления, которое позволит въезжать в страну привитым «Спутником V» иностранным туристам, - заявил в свою очередь в интервью РИА «Новости» заместитель руководителя Департамента информации МИД королевства г-н Натапхану Нопхакун.
По его словам, никаких бюрократических барьеров для вступления в силу документа нет. Властям не придется вносить изменения в саму программу «Песочница Пхукета». Она лишь будет дополнена параметром, включающим в список одобренных вакцин «Спутник V». Таким образом, как только Минздрав завершит работу над постановлением, зарубежные туристы сразу смогут самостоятельно оформить сертификат разрешения на въезд в Таиланд (COE) на сайте coethailand.mfa.go.th.
Российские туристы, имеющие сертификат вакцинации «Спутником V», смогут пребывать на Пхукете без нахождения на обязательном карантине. Однако до въезда в Таиланд им необходимо будет оформить страховой полис, покрывающий лечение от коронавируса, получить необходимые для нахождения в стране документы, а по прилете сдать четыре теста на COVID-19.
Кроме того, представитель МИДа отметил, что власти страны рассматривают возможность одобрения «Спутника V» и для вакцинации местного населения.
Напомним, что в в начале лета власти Таиланда утвердили модель возобновления туристических поездок под названием «Песочница Пхукета», согласно которой иностранцы могут въезжать на остров из стран с низким и средним уровнем распространения коронавируса, если они прошли полную вакцинацию не менее, чем за 14 дней до предполагаемого путешествия.
16 августа правительство одобрило расширение списка провинций, куда могут въезжать иностранцы с прививкой. Теперь после проведения семи дней на Пхукете, они могут поехать на острова Самуй, Пханган, Ко Тао в провинции Сураттхани, а также на курорты провинции Краби.
С начала 2021 года правительство Таиланда строило прогнозы по возобновлению международных туристических поездок с октября. В конце июня премьер-министр страны объявил, что открытие будет не общенациональным, а частичным. Провинции, 70% жителей которых будут вакцинированы, а число заражений коронавирусом в день не будет превышать 20-30 человек, смогут с октября открыться для привитых туристов с прививкой.
/TOURBUS.RU
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