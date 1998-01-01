Спрос на туры в Египет вырос в 10 раз

Спрос на пакетные туры в Египет вырос в 10 раз после открытия 9 августа прямых рейсов на курорты Красного моря, несмотря на то, что цены на направлении остаются достаточно высокими, с ообщает сегодня пресс-служба онлайн-сервиса Level.Travel.

«Стремительный рост популярности туров в Египет был простимулирован появлением первых пакетных туров с прямыми перелетами на рейсах авиакомпаний «Россия» и Egypt Air в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Сейчас Египет занимает 4 место в структуре продаж, сформировав 5% объема продаж со средним чеком 135 тысяч рублей. В 2019 году доля Египта в августе не достигала и 1%», — говорится в сообщении компании.

Как напоминают в пресс-службе Level.Travel, после появления прямых рейсов турагентства и туристы ожидали заметного снижения цен на туры за счет сокращения дорогостоящего трансфера из Каира. В реальности средний чек в августе снизился незначительно — всего на 8%.

«Самым популярным курортом стал Шарм-эль-Шейх, куда отправятся более половины (58%) туристов, купивших в августе тур в Египет. На втором месте — Хургада (28%). Большинство туристов выбирают в Египте отели 5* (72%) и 4* (24%) с питанием по системе all inclusive (98%). Еще 2% ограничиваются полупансионом)», — добавили в пресс-службе сервиса.

По данным сервиса , минимальная стоимость недельного отдыха в египетском отеле 5* на двоих в августе начинается от 79 тысяч рублей, включая перелет, проживание, трансфер, страховку и питание полупансион, в то время, как в Сочи аналогичный тур обойдется минимум в 82 тысячи руб., а в Крыму отдых в отеле 5* в августе стоит от 114 тысяч руб. без питания.

Напомним, что Россия с 9 августа разрешила возобновить регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет. Право выполнять их с частотой пять раз в неделю получила только "Россия", что вызвало недовольство других участников рынка.

С 27 августа по решению правительственного оперштаба число рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет увеличено до 15 в неделю. Кроме того, по одному рейсу в неделю на оба курорта Египта можно будет выполнять из ряда регионов.

При этом допуски на рейсы по этим направлениям в начале августа получили "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, "Уральские авиалинии", Smartavia, Nordwind и AZUR air (всего более 220 допусков).

Вчера стало известно, что, по итогам очередного заседания межведомственной комиссии при Минтрансе, выдано еще более 200 допусков на полеты в египет из регионов в России для компанRoyal Flight, iFly, "Ямал", "Азимут", Red Wings и NordStar.

/TOURBUS.RU