Новости

Евросоюз объявил о признании COVID-сертификатов, выданных на Украине и в Турции

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров 17 августа выразил надежду, что Еврокомиссия и Россия ускорят процессс взаимного признания сертификатов вакцинации

Евросоюз будет признавать с завтрашнего дня COVID-сертификаты, выданные на Украине, в Турции и Северной Македонии, сообщает Еврокомиссия, на которую ссылается РИА «Новости».

"Комиссия приняла сегодня три решения об эквивалентности для Северной Македонии, Турции и Украины. Это означает, что страны будут подключены к системе ЕС и что COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС", - говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

По информации СМИ, коронавирусный сертификат ЕС может включать в себя данные об отрицательном тесте на COVID-19, о вакцинации против этого вируса или перенесённой болезни и наличии антител. Он призван упростить поездки жителей ЕС внутри союза, поскольку для обладателей таких сертификатов могут смягчаться определенные ограничительные меры, например, по прохождению самоизоляции.

Еврокомиссия при этом продолжает контактировать со странами, не входящими в Евросоюз, для их подключения к европейской системе COVID-сертификатов, отмечается в пресс-релизе.

Отметим, что в вторник глава МИД РФ Сергей Лавров 17 августа выразил надежду, что Еврокомиссия ускорит свои усилия в вопросе обсуждения с Москвой взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса.

При этом пока что российские прививки от COVID-19 пока не признаны в Евросоюзе централизовано, хотя с сертификатом о прививке «Спутником» можно въхать в Грецию, на Кипр, в Болгарию и Эстонию. Официально эта российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA), которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.

Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что дипломаты из Евросоюза работают с российскими коллегами над взаимным признанием цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Однако позднее представитель пресс-службы Еврокомиссии пояснил, что ЕС не ведет конкретных переговоров с Россией о возможности ее подключения к системе COVID-сертификатов ЕС, речь идет об общей и технической информации, которая была направлена партнерам Евросоюза по всему миру, - отмечает РИА «Новости».