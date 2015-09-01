«Аэрофлот» прекращает полеты в Бангкок

Официальная причина отмены рейсов — ситуация в Афганистане, однако эксперты считают, что это направление было нерентабельным

Авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает еженедельные полеты в Бангкок на фоне ограничений на полеты над Афганистаном, - cообщает ТАСС.

Как следует из информации на сайте авиакомпании, на данный момент продажа авиабилетов из Москвы в Бангкок не ведется. Последний доступный для бронирования рейс - 21 августа. На сентябрь и октябрь продажа билетов закрыта.

Ранее ТАСС сообщал, что "Аэрофлот" и Air Bridge Cargo с понедельника облетают территорию над Афганистаном. В "Аэрофлоте" уточнили, что речь идет о полетах при выполнении рейсов в Дели и Бангкок.

Авиакомпания "Аэрофлот" вернет стоимость билетов или перебронирует авиабилеты пассажирам, которые не улетят в Бангкок из-за отмены рейсов. Об этом сообщил официальный представитель компании Михаил Демин. "В случае вынужденной отмены рейса действуют стандартные процедуры. Пассажирам предлагается возврат, либо перебронирование на будущие рейсы”, - заявил он.

Между тем, по мнению СМИ, авиакомпании могли повлиять и другие факторы. В частности, борта в Бангкок плохо грузились, и перевозка была убыточна. Об этом говорит и то, что рейсы в Дели, ранее проходившие над Афганистаном, продолжены.

А после того как стало известно, что власти страны одобрили «Спутник V», логичнее переставить самолеты на это направление, так как оно может заинтересовать туристов, - отмечают эксперты.

Напомним, что вчера посольство Таиланда в москве сообщило, что власти страны принципиально одобрили включение российской вакцины «Спутник V» в список вакцин, с прививкой которыми возможен въезд в страну. Дипломаты добавили, что детали и сроки вступления в силу этого решения пока вырабатываются таиландскими профильными ведомствами.

Как мы сообщали ранее, Управление по туризму Таиланда предложило новый план посещения страны, который называется «7 + 7». Согласно этому плану, в рамках программы «Песочница Пхукета» туристы смогут в течение семи дней отдыхать на Пхукете, а затем отправиться на неделю в другие регионы Таиланда, открытые для туризма.

/TOURBUS.RU