Македония ужесточает правила въезда туристов

Балканская страна, ранее принимавшая наших туристов без-каких либо антикоронавирусных документов, теперь будет требовать сертификат о вакцинации или ПЦР-тест

По информации местных СМИ, власти Северной Македонии приняли решение ужесточить правила въезда в страну для иностранных, туристов. С 1 сентября им понадобится свидетельство о вакцинации против коронавируса, документ о перенесенном COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов. Сейчас для въезда в страну ни ПЦР-тесты, ни сертификаты вакцинации, а также другие медицинские справки не нужны.

Ужесточение коснется и транзитных туристов. Согласно новым правилам, иностранные граждан, проезжающие в другие страны через Северную Македонию, обязаны успеть пересечь территорию государства за пять часов. На въезде им будет выдан транзитный документ, который надо будет предъявить пограничной службе.

Это нововведение актуально для российских туристов, которые использовали Македонию как транзитный пункт для поездок в Черногорию, Албанию, Болгарию и Грецию.

Туристам, которые остаются на отдых в Македонии, теперь придется также предъявлять сертификат о вакцинации (хотя бы одной дозой), документ о перенесенном COVID-19 н либо отрицательный ПЦР-тест и для любого другого общественного питания.

Напомним, что Оперштаб «открыл» эту балканскую страну для наших туристов еще с 28 июня, а с начала августа а/к Nordwind начала регулярные рейсы по понедельникам по маршруту Москва – Скопье. Также с октября она планирует начать рейсы и по направлению Санкт Петербург – Скопье.

По информации Ассоциации туроператоров, сейчас эти рейсы прилетают с полной загрузкой и большую часть мест занимают транзитные пассажиры, так как Македония остается самым бюджетным вариантом добраться до Черногории в отсутствие прямого авиасообщения.

/TOURBUS.RU