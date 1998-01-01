Новости Еще два туриста погибли на Камчатке Несмотря на второй трагический случай за неделю, туристы пока что не отказываются от путешествий в этот уникальный регион

Спасатели только сегодня добрались до местонахождения тел двух погибших туристов, сорвавшихся при восхождении на Ключевский вулкан (на фото), сообщает пресс-служба ГУ МЧС Камчатского региона в четверг. "В ходе поисковой операции на Ключевском вулкане спасатели обнаружили оба тела погибших туристов. Одно из них было обнаружено на высоте 3500 метров, второе — на высоте 3560 метров", — говорится в сообщении. Как сообщалось, туристическая группа, совершавшая позавчера восхождение на вулкан, состояла из 12 туристов из Москвы, Железногорска, Санкт-Петербурга и Калининграда. По информации СМИ, помимо 46-летнего депутата горсовета Железногорска Красноярского края Андрея Закалина вниз сорвался и 35-летний Александр Филяев. По предварительной информации, примерно на высоте 4,1-4,2 км мужчины оступились при спуске с ледника и упали со склона. Так как в это время уже было темно, привлечь вертолет спасатели не могли. Ключевской вулкан — самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской вулканической области. Он находится в Ключевской группе вулканов в северной части Центральной камчатской депрессии на правом берегу реки Камчатка. Высота Ключевского вулкана — более 4750 м. Напомним, что ровно неделю назад на Камчатке призошла другая трагическая история - во время экскурсиии вертолет МИ-8 упал в Курильское озеро на юге региона. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 туристов из Москвы и Петербурга, в том числе один ребенок. Восемь человек были спасены, тела остальных позднее были извлечены с глубины более ста метров. После этого были введены ограничения на пассажирские и туристические перевозки компании «Витязь-Аэро», на долю которой приходилось значительная часть вертолетных экскурсий в Камчатском крае. По этой причине Ростуризм рекомендовал туристам, «планирующим свое путешествие в ближайшие дни на Камчатке с использованием вертолетных экскурсий, обратиться к туроператору для корректировки программы и выбора иных вариантов путешествия в крае, с учетом загруженности водных и наземных видов маршрутов». Между тем, как сообщает АТОР, на продажи туров в массовом сегменте это печальное событие отразилось слабо - аннуляций по турам нет, поскольку туристы е готовы отказываться от отпусков и связанных с ним уже произведенных крупных расходов на покупку авиабилетов, проживания и экскурсий. Так, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин оценивает снижение спроса на Камчатку на 10-15%, и считает, что этот тренд носит краткосрочный характер. По его словам, туры на Камчатку с заездами в сентябре бронируются неплохо и в конце сезона спрос вернется к своему обычному уровню. «Авиаэкскурсии покупали не более 10% тех, кто приезжал. Это дорого. Основной транспорт для массовых туристов на Камчатке – это грузовик, внедорожник, пешком», – пояснил он. Генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян также отмечает, что события на Камчатке на планы путешественников повлияют мало. «У большинства туристов нет такого бюджета, чтобы устраивать вертолетные экскурсии. Скорее, произошедшее отпугнет VIP-туристов. Но это не станет фактором, который повлияет на общий спрос по направлению», – резюмировал он. /TOURBUS.RU



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