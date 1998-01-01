Gulf Air и «Уральские авиалинии» начинают рейсы из Москвы в Бахрейн

Новые рейсы в Манаму, по мнению экспертов, заинтересуют прежде всего транзитных пассажиров, путешествующих на Мальдивы

Национальный перевозчик Бахрейна Gulf Air возобновил в субботу регулярные рейсы в Москву, приостановленные в марте прошлого года из-за пандемии COVID-19.

Полеты будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и субботам, сообщил аэропорт Домодедово, который обслуживает рейсы Gulf Air. Стоимость билетов на сайте авиакомпании в оба конца - от 35500 тыс. руб.

До пандемии рейсы Gulf Air в Домодедово были ежедневными

В свою очередь авиакомпания "Уральские авиалинии" с 5 сентября также начнет полеты из Домодедово в Бахрейн, сообщает пресс-служба перевозчика. Рейсы в столицу Бахрейна Манаму будут выполняться дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Стоимость билетов на сайте авиакомпании от 34 тыс. руб. туда и обратно.

Напомним, что Оперативный штаб разрешил с 9 августа возобновить полеты в Бахрейн по маршруту Москва — Манама с частотой два рейса в неделю.

По мнению Ассоциации туроператоров России, перевозка в Бахрейн заинтересует, в первую очередь, транзитных пассажиров, путешествующих на Мальдивы. На сайте Gulf Air сообщается, что транзитным пассажирам не нужно сдавать ПЦР-тесты, если они прибывают не из стран Красной зоны (Россия в этот список не включена).

Транзитная виза также не нужна, если у пассажира есть подтвержденный последующий билет на рейс в третью страну с вылетом в течение 8 часов. Транзитные пассажиры должны оставаться в международной транзитной зоне аэропорта и иметь документы, необходимые для следующего пункта назначения.

Несмотря на то, что Оперштаб открыл Бахрейн, российского туризма в стране пока не будет из-за очент строгих правил въезда - отмечают в то же время эксперты ассоциации.

«Направление открыто, но активного спроса нет, так как для въезда требуется тест по прилету, далее его следует повторить. Туристов отпугивает такое количество тестов во время отдыха, и, конечно же, платный карантин.

Поэтому, пока будут такие ограничения, перспективы у направления не кажутся хорошими, тем более, учитывая, что отдых в пляжных отелях Бахрейна достаточно дорогой», – отмечают в компании «Русский Экспресс».

Генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян также отмечает, что вернуться на туристический рынок Бахрейну мешают «ковидные» ограничения: «Для непривитых туристов в Бахрейне действует платный карантин. Как только это правило будет отменено, я думаю, пассажиропоток туда стабилизируется.

Но Бахрейну в этом году придется конкурировать с ОАЭ, где полетная программа в разы шире. А в условиях открытия Египта дешевый сегмент в Бахрейне теряет привлекательность».

/TOURBUS.RU