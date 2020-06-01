Новости

Посольство Таиланда: Решение о включении «Спутника» в список разрешенных вакцин принято

Детали и сроки вступления в силу этого решения вырабатываются тайскими профильными ведомствами

Власти Таиланда принципиально одобрили включение российской вакцины «Спутник V» в список вакцин, с прививкой которыми возможен въезд в страну, сообщило сегодня посольство РФ в Таиланде.

«В ходе заседания 16 августа 2021 г. Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение «Спутник V» в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе «песочница», — говорится в сообщении дипмиссии.

Дипломаты подчеркивают, что детали и сроки вступления в силу этого решения пока вырабатываются таиландскими профильными ведомствами.

Напомним, что вчера тайские СМИ в понедельник сообщили, что в правительстве страны одобрили для всех провинций, готовых принимать туристов, возможность въезда с прививкой от коронавируса вакциной «Спутник V». Это должно устранить препятствия для прибытия российских гостей.

Сейчас в Таиланд могут въезжать только туристы, привитые вакцинами из списка Всемирной организации здравоохранения (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, AstraZeneca-SKBio, Johnson&Johnson, Sinopharm).

При этом, по информации СМИ, для въезда в Таиланд олссиянам необходимо будет выполнить обязательные условия: предоставить сертификат о вакцинации и подтверждение бронирования (с предоплатой) в сертифицированном отеле SHA Plus для путешественников на Пхукет и в отелях категории ALQ для путешественников на Самуи, оплатить четыре ПЦР-теста, установить мобильное приложение для отслеживания местоположения и состояния здоровья, а также иметь страховку, которая покрывает лечение минимум на 100 тыс. долл. США/

При этом туристам, отдыхающим на Пхукете, больше не придется проводить на острове обязательных 14 дней - с 16 августа обязательное пребывание туристов на Пхукете, которые хотят отправиться дальше, сократилось с 14 до 7 дней.

Как мы сообщали ранее, Управление по туризму Таиланда предложило новый план посещения страны, который называется «7 + 7». Согласно этому плану, в рамках программы «Песочница Пхукета» туристы смогут в течение семи дней отдыхать на Пхукете, а затем отправиться на неделю в другие регионы Таиланда, открытые для туризма.

Они могут поехать в провинцию Сураттхани (курорты Самуи, Пханган и Тао), провинцию Краби (острова Пхи Пхи, Нгай и пляжи полуострова Рейли) и провинцию Пхангнга (Курорт Као Лак и острова Ко Яо).

/TOURBUS.RU