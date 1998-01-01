Новости Российские туристы — на первом месте на Кипре Министерство туризма Кипра опубликовало статистику въезда иностранных туристов на остров за минувший месяц

Российские туристы в июле 2021 года заняли первое место по численности на Кипре среди других зарубежных гостей, их число достигло почти 84 тыс., сообщает сегодня министерство туризма республики. По его данным, общее число иностранных туристов на Кипре достигло в июле 638 тыс. Это вдвое больше, чем в том же месяце 2020 года, и на 70% меньше, чем до пандемии в июле 2019 года, когда республику посетили 2,1 млн иностранных туристов. «Россияне стали самыми многочисленными туристами на Кипре в июле 2021 года. Их число достигло 83,9 тыс., что составляет 28% от общего числа иностранцев. За Россией следует Великобритания (29 тыс.), Польша (22,4 тыс.), Израиль (16 тыс.), Украина (14,7 тыс.) и Греция (14 тыс.)», — говорится в сообщении министерства. Как уточняется, статистика была получена с помощью электронной платформы Cyprus Flight Pass, на которой все туристы, планирующие поездки на Кипр, обязаны заполнить специальную форму и указать информацию о своем рейсе, стране проживания, цели визита. Россия возобновила регулярное авиасообщение с Кипром 28 июня. Оперштаб согласовал несколько рейсов из Москвы и регионов в Пафос и Ларнаку. До этого на остров выполнялись лишь грузо-пассажирские рейсы, которыми не имели права летать туристы. Тем не менее, с января по июнь, по данным Погранслужбы ФСБ, на Кипре побывали более 172 тыс. российских путешественников. Напоммним, что Кипр прзнает российскую вакцину "Спутник". При этом для въезда на Кипр российским туристам без прививки сейчас нужно сдать два ПЦР-теста на коронавирус. Первый – не ранее чем за 72 часа до отправления. Его результат загружается на платформу CyprusFlightPass в течение 48 часов до вылета. Второй тест делается по прилету на Кипр: в аэропорту Ларнаки он стоит 30 евро, в Пафосе – 32 евро. Если непривитый турист задерживается на Кипре более недели, то каждые три дня он бесплатно делает в отеле экспресс-тест на антитела или ПЦР-тест. Дети до 12 лет, а также привитые полностью «Спутником» освобождаются от тестирования. В настоящий момент для посещения кафе, баров, ресторанов и других закрытых общественных заведений туристам обязательно нужно предъявлять CyprusFlightPass. Он необходим путешественникам старше 12 лет. Туристам также рекомендуют носить с собой загранпаспорт. При этом сотрудники правоохранительных органов, а также владельцы заведений могут выборочно проверить у путешественников наличие CyprusFlightPass, в отсутствие которого будет выписан штраф в размере 300 евро. /TOURBUS.RU /TOURBUS.RU

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