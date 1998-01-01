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Ростуризм будет активно развивать путешествия в «дальние» малые города

Форум «Гиперборейский диалог» собрал в Мурманской области несколько десятков представителей туриндустрии и туристических властей

В Ковдоре Мурманской области (на фото) прошел форум «Гиперборейский диалог», собравший несколько десятков чиновников и специалистов, - сообщает наш корреспондент на Северо-Зараде.

Он состоялся в качестве выездного заседания Комиссии по вопросам участия бизнеса в реализации национальных проектов Ассоциации менеджеров совместно с АНО «Национальные приоритеты», Федеральным агентством по туризму, а также администрациями Мурманской области и Ковдорского района.

Кроме того, «Гиперборейский диалог» является частью социально-культурного проекта «Ковдор – столица Гипербореи», ставшего новым брендом Мурманской области. Благодаря этому проекту небольшой заполярный город стал точкой роста региона, получил широкую известность и завоевал уже 8 премий в области регионального развития, брендинга и туризма.

Свой потенциал в Ковдоре хорошо используют: в частности, проводят Гиперборейский Новый год и Летний гиперборейский фестиваль, экспедиции по нетронутой территории, а также создают первые туристические маршруты по природным и культурным ландшафтам района.

В ходе события эксперты в сфере туризма и представители туриндустрии обсудили технологии повышения туристической привлекательности и развития туризма в малых городах России на примере Ковдора и отметили, что, несмотря на географическую отдалённость, Ковдор обладает большим потенциалом развития активного, культурного и промышленного туризма.

«Городу необходимо развитие своего уникального туристического продукта и туристической инфраструктуры». – сделали вывод специалисты.

«Нашим приоритетом является поддержка внутреннего туризма в России, и в этой связи очень важно развитие туристических возможностей моногородов и малых северных городов, - отметила в своём выступлении заместитель руководителя Ростуризма Елена ЛысенковаЕлена Лысенкова. – Поскольку Ковдор входит в список 38 моногородов России, имеющих хороший потенциал и инвестиционные программы, Ростуризм будем помогать развитию его турпродукта и переходу местного туризма на профессиональный уровень».

Со своей стороны губернатор региона Андрей Чибис подчеркнул, что «область входит в топ-5 самых популярных направлений по России и более 250 тыс. гостей уже посетили наш Север в этом году». «Каждый город обладает уникальностью и большим потенциалом, который важно не просто открыть, но и всесторонне развивать. – считает он. - Ковдор, столица Гипербореи, становится всё популярнее у туристов».

По его оценке, это результат системной работы на всех уровнях, от поддержки федерального центра до повышения сервиса в местных гостиницах и кафе. «Уверен, пример Ковдора станет успешной практикой не только для нашего региона» - подчеркнул Андрей Чибис.

Заинтересованность в развитии туризма выразил и председатель Совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев. «Поскольку Ковдорский горно-обогатительный комбинат – одно из наших ведущих предприятий, мы активно поддерживаем проект «Ковдор – столица Гипербореи». – сказал он. – И в год 20-летия компании, совместно с правительством Мурманской области и администрацией Ковдорского района, создаем парк «Гиперборея»: сегодня торжественно закладываем памятный камень на месте строительства уникального парка, который повысит туристическую привлекательность Ковдора».

/TOURBUS.RU