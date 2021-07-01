Росавиация выдала еще около двухсот разрешений на полеты в Египет

Допуски на многочисленные рейсы на египетские курорты из регионов России получили еще шесть авиакомпаний

Шесть российских авиакомпаний получили допуски Росавиации к регулярным рейсам из регионов РФ в курортные города Египта, следует из приказа Росавиации по итогам очередного заседания межведомственной комиссии при Минтрансе, - сообщает «Интерфакс».

Так, совершать полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх смогут Royal Flight, iFly, "Ямал", "Азимут", Red Wings, NordStar.

Ранее допуски на рейсы по этим направлениям получили "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, "Уральские авиалинии", Smartavia, Nordwind и AZUR air.

Напомним, что Россия с 9 августа разрешила возобновить регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет. Право выполнять их с частотой пять раз в неделю получила только "Россия", что вызвало недовольство других участников рынка.

С 27 августа по решению правительственного оперштаба число рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет увеличено до 15 в неделю. Кроме того, по одному рейсу в неделю на оба курорта Египта можно будет выполнять из регионов.

Как комментирует сегодня Ассоциация туроператоров, «Росавиация выдала еще около 200 допусков на рейсы в Египет. Допуски выданы на маршруты из российских городов в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх семи авиакомпаниям, но это еще не гарантия выполнения рейсов. Туроператоры и перевозчики ждут решения Росавиации о том, кто получит слоты на маршрутах в Египет и сможет формировать полетные программы на курорты из регионов».

Среди рекордсменов по числу полученных слотов - компания Royal Flight, которой, в частности, выданы допуски на рейсы в Шарм—эль-Шейх из Челябинска, Белгорода, Нижнего Новгорода, Кемерово, Калининграда, Красноярска, Краснодара, Самары, Казани, Магнитогорска, Минеральных вод, Нижнекамска, Омска, Новосибирска, Перми, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Сыктывкара, Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Ульяновска, Волгограда и Воронежа.

Авиакомпания Red Wings получила допуски на этот курорт на рейсы из таких городов, как: Жуковский, Астрахань, Грозный, Волгоград, Оренбург, Саратов, Самара, Казань, Минеральные воды, Уфа, Тюмень, Нижний Новгород, Воронеж, Ростов-на-Дону, Пермь, Краснодар, Екатеринбург, Челябинск.

Nordwind получил допуски на рейсы из Иркутска, Архангельска, Сургута, Сыктывкара, Тюмени, Ульяновска, Мурманска, Нижнего Новгорода, Красноярска, Липецка, Калуги, Краснодара, Нижнекамска, Новокузнецка, Оренбурга, Орска, Челябинска, Чебоксар, Магнитогорска, Грозного.

Что касается Хкргады, то, в частности, авиакомпания Nordwind также получила допуски на рейсы в Хургаду из Архангельска, Барнаула, Владикавказа, Иркутска, Калуги, Липецка, Новокузнецка, Орска, Томска, Чебоксар, а Royal Flight получил допуски на Хургаду из Кемерово, Нижнекамска, Омска.

Кроме того, авиакомпании iFly, Red Wings и AZUR air получили допуски на рейсы в Каир из аэропорта Жуковский, а AZUR air также сможет выполнять регулярные рейсы в Каир из Саратова.

/TOURBUS.RU