Новости В Национальной премии Russian Event Awards введена новая номинация В этом году в структуру Национальной премии Russian Event Awards включена новая специальная номинация – «Лучший проект туристического события (не реализовано по причине отмены из-за COVID-19)»

По многочисленным просьбам участников, организаторов туристических событий регионов России, исполнительная дирекция премии вводит на 2021 год специальную номинацию для проектов туристических событий, отмененных по причине COVID-19. К участию допускаются проекты, которые планировалось реализовать в 2021 году, но были отменены из-за ограничений. «Нам, как и всем участникам туристической отрасли, хотелось бы вернуться к привычному формату работы: без ограничений, режима «неизвестности» и, конечно, к оценке реализованных офлайн туристических событий, которые собирают на своих площадках тысячи туристов. Но 2021 год диктует нам свои правила. Мы видим, что снова многие события были отменены или перенесены. Но вместе с этим проекты этих событий с их программами и новыми стратегиями продвижения уже были созданы и смогут быть реализованы в дальнейшем. По многочисленным просьбам организаторов событий мы вновь вводим эту специальную номинацию для того, чтобы поддержать коллег и дать им возможность представить свои проекты на конкурсе этого года», – прокомментировал Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС Region PR, член Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму, руководитель комиссии по событийному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ), основатель Национальной премии Russian Event Awards и Туристического сообщества «#ПораПутешествоватьПоРоссии». Критерии оценки в данной номинации: – оригинальность и обоснованность замысла события (концепция и ключевая идея события, экономика события, использование современных методик и средств); – значимость проекта события для развития и продвижения территории; – обоснованность планируемого масштаба и технологии привлечения туристов; – планируемое взаимодействие с организованным и неорганизованным турпотоком на событие; – динамика развития проекта (качественные изменения в программе мероприятия и инструментах его продвижения). Срок приема заявок для всех федеральных округов до 10 сентября. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на официальной площадке премии https://award.rea-awards.ru/ и разместить конкурсные материалы: описание и презентация проекта. *Регистрационный взнос за участие в конкурсе отсутствует. Официальные номинации Премии Russian Event Awards 2021: – Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства (фестивали, праздники). В данной номинации подача заявки и определение лауреатов осуществляется в двух категориях среди городов с населением: до 100 000 население, и свыше 100 000); – Лучшее туристическое событие в области спорта (чемпионаты, турниры, фестивали в любых видах спорта, киберспорт); – Лучшее туристическое событие исторической направленности (исторические реконструкции и фестивали, посвященные историческим датам и событиям); – Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел (фестивали, конкурсы и праздники, направленные на сохранение народно-художественных промыслов и ремесел); – Лучшее этнокультурное событие (этнографические и фольклорные фестивали и праздники, направленные на сохранение и популяризацию традиций и обычаев, отражающие культурно-бытовые особенности, материальную и духовную культуру народов, проживающих в месте проведения события); – Лучшее событие в области гастрономического туризма (эно-, гастрономические и кулинарные фестивали и праздники); – Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал; – Лучшее молодежное туристическое событие (форумы и фестивали для молодежи); – Лучшее детское туристическое событие (фестивали, праздники для детей); – Лучшее событие для людей пожилого возраста (форумы, фестивали, праздники); – Лучшее туристическое событие в сфере сельского и агротуризма (фестивали и праздники, направленные на популяризацию сельского и агротуризма, и проводимые на территории объектов сельского и агротуризма); – Лучшее MICE событие в области туризма (форумы, конгрессы, выставки и прочие мероприятия, направленные на развитие отечественного туризма); – Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия; – Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия; – Лучшее средство размещения для проведения турсобытия; – Лучший ТИЦ – организатор турсобытий; – Лучший календарь туристических событий; – Лучшая идея туристического события (рассматриваются только нереализованные проекты, находящиеся на стадии проектирования); – Лучшее туристическое событие, реализованное в гибридном формате (событие, сочетающее форматы онлайн и офлайн при его проведении); – Лучшее событие в формате онлайн. Специальные номинации: – Лучшее туристическое событие, посвященное Году науки и технологий; – Лучший проект туристического события (не реализовано по причине отмены из-за COVID-19). Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году в Воронеже по инициативе Геннадия Шаталова. Учредители премии: ФРОС Region PR и ООО «Консалтинг-Тур». В 2020 году на соискание Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards было заявлено 390 проектов из 59 регионов России и три проекта, реализованные в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). В Екатеринбурге в финале премии приняли участие порядка 200 проектов из 50 регионов России и из Молдовы и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Количество упоминаний премии Russian Event Awards за 2020 год по базе данных СМИ информационно-аналитической системы «Медиалогия» – 4 758. Премия проводится при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Стратегические партнеры: Международная туристическая выставка «Интурмаркет», Национальный календарь событий, Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация информационно-туристских организаций» (НАИТО), Российский союз туриндустрии (РСТ), Коммуникационная группа «Гуров & Партнеры», Ассоциация «Национальное конгресс-бюро», Выставочно-исследовательский центр R&C. Генеральный отраслевой партнер: Туристическая компания «TUI Россия». Официальные партнеры: «Златоустовская оружейная фабрика», Проектный офис MICE. Генеральный отраслевой информационный партнер: Электронная газета RATA-news. Ответы на ваши вопросы: Вероника Косых, исполнительный директор премии kosyh_veronika@mail.ru Олеся Кропотухина, pr-специалист дирекции премии, прием заявок: olkropotukhina97@mail.ru +7 (904) 212-07-18 Официальный сайт премии: https://rea-awards.ru/ Официальная страница премии в Facebook #ПораПутешествоватьПоРоссии #RussianEventAwards #REA2021



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