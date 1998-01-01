В Царском Селе туристам открыли Александровский дворец

После десятилетней реставрации Царскосельский музей открыл личные апартаменты Николая II и его супруги Александры Федоровны в Александровском дворце: начиная с 14 августа, гости смогут осмотреть 13 исторических интерьеров, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Во время церемонии открытия директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова не скрывала удовольствия: «Сегодняшнего дня мы ждали десять лет. Пока мы открываем только личные комнаты Николая II и Александры Федоровны, но, поверьте, это бриллиант. Это самое ценное в Александровском дворце и то, что вызывает наибольший интерес у публики».

В свою очередь, директор департамента музеев и внешних связей министерства культуры РФ Александр Воронко сообщил, что «это особый день и для российской культуры, и для Петербурга, и для Царского Села».

Он напомнил, что именно из Александровского дворца 1 августа 1917 года августейшая семья отправилась в ссылку в Тобольск, а после того как здание покинули Романовы, в его помещениях размещались и детский дом, и база отдыха сотрудников НКВД, и военно-морское ведомство. «Сейчас мы видим настоящее чудо реставрации», - заявил он.

Посмотреть в Александровском дворце действительно есть что – его интерьеры богаты и своеобразны. Так, посетители могут увидеть приемную, где обычно ожидали прибывшие на аудиенцию к императору. Рабочий кабинет, где Николай II ежедневно принимал министров и работал с бумагами. Мавританскую ванную комнату с бассейном для плавания. А также камердинерскую и парадный кабинет, где во время Первой мировой войны принимались судьбоносные решения.

А на половине Александры Федоровны находятся спальня и сиреневый кабинет (любимая комната императрицы), а также палисандровая гостиная, в которой она хранила вещи, напоминавшие ей о Гессенском герцогстве на юге Германии. Также доступными для посещения стали помещения библиотек и угловая гостиная, где император принимал послов иностранных государств.

Например, после Сиреневого кабинета находится супружеская спальня, где имеются две кровати, сдвинутые вместе. Оказывается, у Николая и Александры не было отдельных спальных покоев… А дальше шел путь на детскую половину - второй этаж. Сейчас в полутемном помещении инсталляция на ковре изображает подлинные игрушки, а на стене - проекции фотографий семьи из многочисленных альбомов Великих княжон.

Стоит добавить, что билет можно онлайн на официальном сайте музея-заповедника (они продаются по сеансам и поступают в продажу за семь дней до планируемой даты посещения), а те, что не были выкуплены онлайн, можно купить и в кассе дворца в день посещения.

Однако специалисты уверены, что новинка наверняка будет пользоваться повышенным интересом со стороны туристов.

/TOURBUS.RU