"Победа" впервые полетит в Египет в конце октября

Согласно решению Оперштаба, только из Москвы с начала осени смогут выполняться до 60 рейсов в неделю на египетские курорты

Лоукостер "Победа" может запустить рейсы в курортные города Египта в конце октября, заявил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

"Мы запросили допуски в Египет. Но у нас до конца летнего расписания все сверстано, самолеты все уже расставлены. Мы готовы начать возить наших клиентов в Египет с конца октября", — заявил сегодня г-н Калмыков журналистам.

Ранее "Победа" никогда не выполняла рейсов в Египет.

Напомним, что РФ с 9 августа разрешила возобновить регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет. С 27 августа по решению правительственного оперштаба число рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет увеличено до 15 в неделю. Кроме того, по одному рейсу в неделю на оба курорта Египта можно будет выполнять из регионов. Необходимые для этого допуски Росавиации в начале августа получили восемь российских авиакомпаний: из Москвы — "Аэрофлот", "Победа" и S7, из регионов — "Россия", S7, "Уральские авиалинии", Smartavia, Nordwind и AZUR air.

По подсчетам, которые опубликовал ранее АТОР, если все частоты будут использованы, только из Москвы на курорты Египта сможет выполняться по 30 рейсов в неделю по каждому из маршрутов – итого 60 рейсов в неделю на взаимной основе. Это в три раза больше, чем было разрешено ранее с 9 августа.

Также разрешены по одному рейсу в неделю от каждой из сторон из международных региональных аэропортов России. Всего около 45 аэропортов сейчас могут выполнять международные рейсы. То есть из регионов можно поставить 90 рейсов в Хургаду и 90 рейсов в Шарм-эль-Шейх.

Общий объем перевозки из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с 27 августа может составить 240 рейсов в неделю.

«В отсутствие других направлений, особенно в межсезонье, это количество рейсов будет актуально для рынка. В сентябре российские курорты постепенно заканчивают сезон из-за климатических особенностей, страны Юго-Восточной Азии для туристов пока закрыты, поэтому Египет будет востребован туристами», – считает гендиректор туроператора PEGAS Touristik Анна Подгорная.

«Увеличение предложения по прямой перевозке постепенно приведет к снижению цены. Этого же эффекта стоит ожидать от переориентирования рейсов через Каир с наземным трансфером на прямую перевозку на курорты», – считает в свою очерендь вице-президент АТОР, председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.

/TOURBUS.RU