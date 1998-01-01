Bangkok Post: Пхукет открывается для россиян, вакцинированным «Спутником»

В посольстве Таиланда ожидают подтверждения информации о регистрации властями страны «Спутника» в ближайшее время

Как сообщили сегодня в Ассоциации туроператоров, перед российскими туристами, решившими отдохнуть на Пхукете, вскоре больше не будет препятствий в виде 14-дневного карантина. Остров открывается для туристов, вакцинированных «Спутником V». Об этом пишет Bangkok Post со ссылкой на главу Управления по туризму Таиланда Ютасака Супасорна.

В посольстве Таиланда в Москве между тем призвали не торопить события. Там напомнили, что кроме заявления главы Управления по туризму, других официальных сообщений о въезде в Таиланд вакцинированных «Спутником V» и о регистрации этой вакцины в Королевстве не было.

«Вероятно, в ближайшее время мы получим и официальное подтверждение», - сообщили в посольстве.

В российском представительстве управления по туризму Таиланда (ТАТ) обрисовали схожую ситуацию, заявив, что соответствующего документа, который обязательно будет опубликован в «Королевской газете», официальном печатном органе королевства, пока нет.

При этом, по информации СМИ, для въезда в Таиланд необходимо будет выполнить обязательные условия: предоставить сертификат о вакцинации и подтверждение бронирования (с предоплатой) в сертифицированном отеле SHA Plus для путешественников на Пхукет и в отелях категории ALQ для путешественников на Самуи, оплатить четыре ПЦР-теста, установить мобильное приложение для отслеживания местоположения и состояния здоровья, а также иметь страховку, которая покрывает лечение минимум на 100 тыс. долл. США/

При этом туристам, отдыхающим на Пхукете, больше не придется проводить на острове обязательных 14 дней. По словам Ютасака Супасорна, с 16 августа обязательное пребывание туристов на Пхукете, которые хотят отправиться дальше, сократилось с 14 до 7 дней.

Как мы сообщали ранее, Управление по туризму Таиланда предложило новый план посещения страны, который называется «7 + 7». Согласно этому плану, в рамках программы «Песочница Пхукета» туристы смогут в течение семи дней отдыхать на Пхукете, а затем отправиться на неделю в другие регионы Таиланда, открытые для туризма.

Они могут поехать в провинцию Сураттхани (курорты Самуи, Пханган и Тао), провинцию Краби (острова Пхи Пхи, Нгай и пляжи полуострова Рейли) и провинцию Пхангнга (Курорт Као Лак и острова Ко Яо).

/TOURBUS.RU