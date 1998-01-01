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Петербургские туристы полетят в Чечню

Эксперты оценивают туристические перспективы нового рейса а/к «Россия» Петербург - Грозный

Авиакомпания «Россия» в рамках масштабной программы по расширению карты полетов из Петербурга впервые открыла прямые рейсы в Грозный: первый рейс состоялся 16 августа, и по давно заведенной традиции аэропорт столицы Чеченской Республики встретил воздушное судно перевозчика водяной аркой, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Полеты из Петербурга будут выполняться на ежедневной основе на лайнерах Superjet 100 вместимостью 87 пассажиров (12 в бизнес-классе и 75 в экономическом). Согласно расписанию, вылет из аэропорта «Пулково» станет производиться в 07:55, а прилет в столицу Чечни - в 11:15. Обратный рейс будет вылетать из Грозного в 12:50 и прибывать в Петербург в 16:05.

«Мы рассчитываем на стабильно высокую загрузку этого направления как туристами, так и бизнес-пассажирами. - отмечает официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков. - Большое значение будет иметь и событийный туризм. Рейс имеет максимально удобные слоты прилета и вылета, и уже сейчас виден интерес к направлению: билеты на первый обратный рейс распроданы на 95%, что является хорошим показателем загрузки вновь открывающихся рейсов в гражданской авиации».

В свою очередь, министр транспорта и связи Чеченской Республики Рамзан Черхигов поздравил жителей Петербурга и Чеченской Республики с открытием нового ежедневного рейса между Грозным и городом на Неве. «Присущие авиакомпании высокая безопасность и создание комфортных условий для пассажиров будут повышать привлекательность нового направления и наверняка скажутся на развитии туристической привлекательности регионов», — отметил он.

По оценке генерального директора Международного аэропорта Грозный Альви Шахгириева, «Петербург - одно из самых востребованных направлений среди жителей нашего региона, и поэтому очень ценно, что авиакомпания будет выполнять ежедневные перелеты из Грозного в Северную столицу».

/TOURBUS.RU