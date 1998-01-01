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16 августа
Турфирмы Мурманска начали продавать путевки на вылов краба
Cеверный регион активно развивает необычные виды отдыха на природе
С сегодняшнего дня в регионе открылся сезон любительского вылова камчатского краба: оформлением путёвок и организацией туров будут заниматься четыре компании, в числе которых «Валла-Тунтури», «Серебро Поноя+», «Аврора Тур» и «Мурмансктурист», - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.
Как заявил на оперативном совещании губернатор региона Андрей Чибис, «все пять участков с квотой до 20 т каждый начинают приём заявок и выдачу лицензий на любительский вылов камчатского краба, а информацию о необходимых документах для подачи заявок можно получить на туристическом портале Мурманской области».
Он также сообщил, что вся информация о правилах лова краба размещена сразу на нескольких порталах (туристическом, официальном сайте и в социальных сетях министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона, а также на портале «Наш Север»), однако практика покажет, какие изменения в них могут быть внесены.
Так, замгубернатора Мурманской области Ольга Кузнецова вместе с председателем регионального Комитета по туризму Александром Елисеевым во время рабочей поездки в Кандалакшский район встретились с получателями региональной субсидии на развитие инфраструктуры и посетили два объекта - комплекс придорожной инфраструктуры и мини-гостиницу.
В этом году подать заявку на текущий этап можно до 3 сентября.
/TOURBUS.RU
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