Турфирмы Мурманска начали продавать путевки на вылов краба

С сегодняшнего дня в регионе открылся сезон любительского вылова камчатского краба: оформлением путёвок и организацией туров будут заниматься четыре компании, в числе которых «Валла-Тунтури», «Серебро Поноя+», «Аврора Тур» и «Мурмансктурист», - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

Как заявил на оперативном совещании губернатор региона Андрей Чибис, «все пять участков с квотой до 20 т каждый начинают приём заявок и выдачу лицензий на любительский вылов камчатского краба, а информацию о необходимых документах для подачи заявок можно получить на туристическом портале Мурманской области».

Он также сообщил, что вся информация о правилах лова краба размещена сразу на нескольких порталах (туристическом, официальном сайте и в социальных сетях министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона, а также на портале «Наш Север»), однако практика покажет, какие изменения в них могут быть внесены.



Обсуждая тему туризма, представители властей констатируют, что в регионе работа по поддержке предпринимательства идет довольно успешно.

Так, замгубернатора Мурманской области Ольга Кузнецова вместе с председателем регионального Комитета по туризму Александром Елисеевым во время рабочей поездки в Кандалакшский район встретились с получателями региональной субсидии на развитие инфраструктуры и посетили два объекта - комплекс придорожной инфраструктуры и мини-гостиницу.



«Видны результаты финансовой поддержки, которую оказывает правительство региона субъектам туриндустрии. В прошлом году мы ставили в приоритет создание придорожной инфраструктуры и новых мест размещения, а сегодня уже видим гостиницу с полной бронью и большое современное кафе, которое откроется в ближайшие месяцы», - отметила Ольга Кузнецова.



Она подчеркнула, что конкурсный отбор на предоставление субсидии в регионе проводится регулярно, а субсидии можно получить для создания и обустройства гостиничных и туристско-рекреационных комплексов, объектов придорожной и другой туристской инфраструктуры (максимальный размер субсидии – миллион рублей), а также на приобретение оборудования, необходимого для осуществления деятельности (до 500 тыс.).

В этом году подать заявку на текущий этап можно до 3 сентября.

/TOURBUS.RU