В первом полугодии наши туристы выбирали Турцию, Эмираты и Абхазию

Число поездок россиян за рубеж в первом полугодии 2021 года оказалось на 15% меньше, чем за тот же период 2020 года, и на 68% меньше, чем до пандемии, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ.

«Согласно данным пограничной службы ФСБ России, с 1 января по 30 июня 2021 года из России в зарубежные страны (все цели визита, все типы транспорта) было совершено 6 787 244 поездок. Это на 15,4% меньше, чем в I полугодии 2020 года, и на 68% меньше, чем в аналогичном периоде допандемийного 2019 года», — говорится в сообщении АТОР.

Список наиболее популярных у россиян зарубежных стран возглавляет Абхазия (более 2 млн поездок), затем идут Турция (806,2 тыс.), Украина (702,2 тыс.), Казахстан (318 тыс.), ОАЭ (294,4 тыс.), Финляндия (187 тыс.), Кипр (172,6 тыс.), Южная Осетия (166 тыс.), Армения (162 тыс.), Киргизия (132,2 тыс.).

Как отмечает АТОР, в большинство из этих стран, за исключением Турции, ОАЭ и Кипра, россияне ездили в основном не для отдыха. Выезд за рубеж с целью туризма составил около четверти всех поездок.

Среди наиболее популярных стран у российских туристов – Турция (806,2 тыс. поездок), Абхазия (по оценке АТОР, с целью туризма туда выезжали около 400 тыс. человек), ОАЭ (294,4 тыс.), Кипр (172,6 тыс.), Египет (115,5 тыс.), Мальдивы (91,9 тыс.), Танзания (85,3 тыс.), Куба (71,6 тыс.), Сербия (35,6 тыс.), Греция (32,6 тыс.), Тунис (29 тыс.), Хорватия (16,3 тыс.), Сейшелы (9,7 тыс.), Эфиопия (7,4 тыс.), Мексика (6,6 тыс.), Марокко (3,9 тыс.).

В ассоциации отмечают, что выездной турпоток сократился не менее, чем на 85% по сравнению с периодом до пандемии коронавируса. «Многие массовые направления остаются для россиян закрытыми, но даже доступные направления из-за ограниченного объема авиаперевозки не могут дотянуть до прежних показателей.

Так, турпоток в Турцию в первом полугодии сократился в сравнении с тем же периодом 2019 года на 70,6%, в ОАЭ – на 43,1%, на Кипр – на 52,17%, в Сербию – на 26,9%, в Грецию – на 88,12%, в Тунис – на 90,33%, в Хорватию – на 28,4%, в Мексику – на 74%», — подчеркивается в сообщении.

При этом нишевые направления, по данным АТОР, растут благодаря ограниченному ассортименту открытых для россиян стран. Например, вырос относительно того же периода 2019 года турпоток на Мальдивы (+206,8%), в Танзанию (+682,7%), на Кубу (+8,23%).

/TOURBUS.RU