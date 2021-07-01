Россия увеличивает число рейсов на курорты Египта в три раза

Также решением Оперштаба увеличено число регулярных рейсов на Кипр и в Венгрию из столицы и регионов

Россия с 27 августа втрое увеличит число регулярных рейсов на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх, сообщает оперативный штаб в понедельник.

"Принято решение с 27 августа 2021 года увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Египет по маршрутам Москва — Хургада, Москва — Шарм-эш-Шейх с 5 до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте", — говорится в сообщении оперштаба.

Напомним, что с 9 августа из Москвы на курорты Египта были запущены по пять рейсов в неделю. Их выполняют авиакомпания "Россия" в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус", с египетской стороны – авиакомпания Egypt Air (7 рейсов в неделю из Москвы на оба курорта) в партнерстве с туроператором TUI Россия.

Как сообщалось, с 20 августа EgyptAir планирует увеличить частоту рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду с семи до десяти в неделю.

Кроме того, 6 августа Росавиация выдала более 230 допусков на полеты в Египет восьми авиакомпаниям на почти 800 еженедельных рейсов из Москвы и регионов. Авиакомпания AZUR air собирается летать из 40 городов страны, "Россия" – из 30, S7 – из 27, NordStar – из 17, "Уральские авиалинии" – из 13.

Кроме того, принято решение также с 27 августа увеличить количество регулярных

рейсов на взаимной основе в Венгрию, на Кипр, а также в Киргизию и Таджикистан.

Напомним, что Венгрия и Кипр являются одними из немногих стран ЕС, куда российские туристы могут свободно въехать с ПЦР-тестом или с cертификатом о вакцинации российским препаратом.

На Кипр увеличение касается рейсов по маршрутам Москва - Ларнака -тс 4 до 7 рейсов в неделю, Москва - Пафос с 3 до 7 рейсов в неделю, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты (кроме Москвы), в города Ларнаку и Пафос с 2 до 4 рейсов в неделю на каждом маршруте.

В Венгрию увеличение разрешено по маршруту Москва - Будапешт с 4 до 7 рейсов в неделю, а также по маршрутам Сочи - Будапешт, Казань - Будапешт, Жуковский - Будапешт, Екатеринбург – Будапешт, Краснодар - Будапешт, Ростов-на-Дону - Будапешт, Самара - Будапешт с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.

/TOURBUS.RU