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Россия снимает все ограничения на рейсы в Доминикану и Чехию

Снятие ограничений касается как регулярных, так и чартерных рейсов

Россия с 27 августа снимает ограничения на регулярные и чартерные полёты в Доминиканскую Республику, Южную Корею и Чехию, введенные ранее в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19, говорится в сообщении оперативного штаба в понедельник.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о снятии с 27 августа 2021 года ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию", — говорится в сообщении штаба. Ранее количество рейсов в эти страны после открытия сообщения с ними было ограничено. Решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Напоммним, что Корея и Чехия пока что закрыты для наших туристов, а вот порядок посещения Доминиканы максимально облегчен. Для посещения Доминиканы и выезда из нее российским туристам потребуется заполнить анкету E-Ticket. После заполнения всех данных пассажир получает QR-код, который сканируется при въезде и выезде из страны. Заявление на оформление электронного билета, а также инструкция по его заполнению, доступны на русском языке. Справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус для путешествия в Доминикану не требуется. По прибытии туристам измеряют температуру и проводят выборочное тестирование на COVID-19. В случае положительного результата гражданин направляется на изоляцию в аккредитованные Минздравом объекты размещения.

В то же время сообщается, что "Оперативным штабом решено продлить до 2 сентября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией с учетом сложной эпидемиологической обстановки в этой стране".

Также с 27 августа будут возобновлены полеты из международного аэропорта г. Сургут в иностранные государства.

/TOURBUS.RU