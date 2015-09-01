Новости «Аэрофлот» планирует начать летать в Мексику, Доминикану, Иорданию и на Маврикий Глава российского национального перевозчика озвучил планы по возвращению на популярные туристические направления

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует начать полеты еще в четыре туристические страны. Об этом сообщил в конце минувшей недели глава компании Михаил Полубояринов в интервью телеканалу «Россия-24». «Предполагаем начать полеты в Мексику, это достаточно интересное туристическое направление. Планируем и рассматриваем полеты в Доминиканскую республику, также мы рассматриваем Маврикий и Иорданию», — сказал он. Напомним, что авиасообщение с Мексикой было открыто в мае этого года, но в данный момент туда осуществляет полеты только Azur air (курорт Канкун). Полеты в Доминикану открыты с начала августа, туда также выполняет перевозку только Azur Air в аэропорт Ла-Романья, поэтому, скорее всего «Аэрофлот» будет выполнять рейсы в аэропорт Пунта-Кана. Для посещения Доминиканы и выезда из нее российским туристам потребуется заполнить анкету E-Ticket. После заполнения всех данных пассажир получает QR-код, который сканируется при въезде и выезде из страны. Заявление на оформление электронного билета, а также инструкция по его заполнению, доступны на русском языке. Справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус для путешествия в Доминикану не требуется. По прибытии туристам измеряют температуру и проводят выборочное тестирование на COVID-19. В случае положительного результата гражданин направляется на изоляцию в аккредитованные Минздравом объекты размещения. Авиасообщение с Иорданией и Маврикием было официально открыто в июле, но пока ни одна российская авиакомпания не выполняет перевозку по этим маршрутам. Всем туристам для поездки в Иорданию нужно иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведенного не ранее, чем за 72 часа до вылета (детям до 5 лет тест не нужен), а также медицинскую страховку, включающую покрытие лечения коронавируса. Перед вылетом необходимо зарегистрироваться на сайте www.gateway2jordan.gov.jo и получить QR-код, который потребуют при посадке на борт и по прибытии в Иорданию. Также всем туристам надо заполнить до вылета электронную декларацию здоровья. Туристам без прививки необходимо сдать еще один тест по прибытии стоимостью 28 иорданских динаров или 2,9 тыс. рублей. Привитые «Спутником V» россияне освобождены от сдачи ПЦР-теста по прибытии (нужен сертификат на английском, с данными загранпаспорта). Однако им также нужен тест, сделанный за 72 часа до вылета из России. Для въезда в Иорданию гражданам РФ нужна виза, ее можно оформить в аэропорту по прибытии в королевство. Россиян также ждут на Маврикии. Путешественникам, прошедшим вакцинацию «Спутник V», можно свободно перемещаться по территории своего отеля и пользоваться пляжем. Однако на протяжении 14-дней им запрещено покидать его территорию. Непривитым туристам предстоит пройти 14-дневный карантин в номере своего отеля. /TOURBUS.RU

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