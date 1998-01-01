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13 августа
Турпоток в Мурманскую область достиг допандемийного уровня
Губернатор Мурманской области и глава регионального Комитета по туризму рассказали о новых проектах по развитию северного туризма
Мурманская область намерена и впредь активно развивать туризм, заявил губернатор региона Андрей Чибис во время встречи с представителями туристической индустрии Мурманской области, состоявшейся на днях в рамках прогулочной экскурсии на катамаране «Меркурий» по акватории Кольского залива, - сообщает наш корреспондент.
По его словам, повышение интереса туристов к региону уже привело к тому, что уровень загрузки объектов размещения в Умбе или Териберке достигает 90%, а в Мурманске средняя загрузка отелей в августе держится примерно на уровне 70%.
Наличие положительных тенденций в областном туризме подтвердил и председатель регионального комитета по туризму Александр Елисеев: по его словам, в период с 1 января по 31 июля этого года в область приехали более 249 тыс. туристов. «Мы уже перешли экватор летнего сезона и уверены, что достигнем показателей, которые были в допандемийный период», – заявил он.
При этом он подчеркнул, что власти готовы поддерживать турбизнес в его начинаниях, направленных на развитие отрасли. В частности, недавно областной комитет по туризму продлил до 3 сентября приём заявок на участие в ежегодном конкурсном отборе проектов субъектов туриндустрии Мурманской области. «Сегодня у нашего туристического бизнеса есть возможность, в том числе с учётом арктических преференций и программы «Гектар Арктики», подготовить и представить новые проекты в сфере туризма», – полагает Александр Елисеев.
Руководитель профильного комитета по туризму также сказал, что большая часть поступающих заявок направлена на развитие уже существующего бизнеса: в этом году сумма субсидий составляет 1 млн рублей на инфраструктурные решения, и 500 тыс. на оборудование. А основной общей задачей сейчас является повышение уровня сервиса и развития конкуренции на туристическом рынке.
Как подчеркнул Андрей Чибис, «Териберка» - один из самых удачных вариантов развития событийного туризма и популяризации местных продуктов и кухни».
«Автомобиль с июля активно используется и в настоящее время уже побывал в Териберке и на Терском берегу», – сообщил он.
/TOURBUS.RU
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