Турпоток в Мурманскую область достиг допандемийного уровня

Мурманская область намерена и впредь активно развивать туризм, заявил губернатор региона Андрей Чибис во время встречи с представителями туристической индустрии Мурманской области, состоявшейся на днях в рамках прогулочной экскурсии на катамаране «Меркурий» по акватории Кольского залива, - сообщает наш корреспондент.



«В настоящее время поток туристов в область, как и размер трат гостей, растут, - подчеркнул Андрей Чибис. - Это даёт очевидный стимул для появления новых глэмпингов и мини-отелей, новых туристических маршрутов, сервисов и т. д.».

По его словам, повышение интереса туристов к региону уже привело к тому, что уровень загрузки объектов размещения в Умбе или Териберке достигает 90%, а в Мурманске средняя загрузка отелей в августе держится примерно на уровне 70%.

Наличие положительных тенденций в областном туризме подтвердил и председатель регионального комитета по туризму Александр Елисеев: по его словам, в период с 1 января по 31 июля этого года в область приехали более 249 тыс. туристов. «Мы уже перешли экватор летнего сезона и уверены, что достигнем показателей, которые были в допандемийный период», – заявил он.

При этом он подчеркнул, что власти готовы поддерживать турбизнес в его начинаниях, направленных на развитие отрасли. В частности, недавно областной комитет по туризму продлил до 3 сентября приём заявок на участие в ежегодном конкурсном отборе проектов субъектов туриндустрии Мурманской области. «Сегодня у нашего туристического бизнеса есть возможность, в том числе с учётом арктических преференций и программы «Гектар Арктики», подготовить и представить новые проекты в сфере туризма», – полагает Александр Елисеев.

Руководитель профильного комитета по туризму также сказал, что большая часть поступающих заявок направлена на развитие уже существующего бизнеса: в этом году сумма субсидий составляет 1 млн рублей на инфраструктурные решения, и 500 тыс. на оборудование. А основной общей задачей сейчас является повышение уровня сервиса и развития конкуренции на туристическом рынке.



Что касается развития и продвижения туризма в целом, власти региона намерены делать это и с помощью крупных событийных мероприятий. Например таких, как Арктический фестиваль «Териберка», который в 2021-м состоится в шестой раз и будет проведен в рамках культурной программы председательства России в Арктическом совете.

Как подчеркнул Андрей Чибис, «Териберка» - один из самых удачных вариантов развития событийного туризма и популяризации местных продуктов и кухни».



В рамках встречи губернатору области представили и специальный микроавтобус для перевозки маломобильных групп туристов: по словам директора по развитию туристического центра туроператора «Хибины для Вас» Сергея Панфилова, такой транспорт предоставляет возможность людям с ограниченными возможностями здоровья попасть в отдалённые уголки Мурманской области.

«Автомобиль с июля активно используется и в настоящее время уже побывал в Териберке и на Терском берегу», – сообщил он.

/TOURBUS.RU