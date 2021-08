Новости Болгария отменит визовый сбор для детей до 12 лет Новое правило вступит в силу лишь по окончании летнего сезона — с первого октября

Власти Болгарии с 1 октября отменят визовый сбор для детей до 12 лет, сообщает местная газета Еconomic. «Πравительство Болгарии с 1 октября отменяет визовый сбор для детей до 12 лет, но увеличивает визовый сбор для взрослых граждан c 60 до 80 евро в связи с изменением визового кодекса Евросоюза. Стоимость заверения документов aпocтилeм, которым занимается МИД страны, cнижeнa c 7 евро дo 2,5 евро», — пишет издание. В настоящее время за детей 6-12 лет нужно платить 35 евро Как отмечает газета, повышение визового сбора для взрослых граждан не касается стран, с которыми у Болгарии есть соглашение об упрощении визового режима. Речь идет о России, Азербайджане, Армении и Белоруссии. Для этих стран размер визового сбора при оформлении краткосрочной визы в Болгарию по-прежнему составит 35 евро. Как сообщает Еconomic, с предложением oб измeнeнии paзмepa визoвыx cбopoв выcтyпил и.o. глaвы MИД Болгарии Cвeтлaн Cтoeв. Он напомнил, что paзмep визoвoгo cбopa в стране нe мeнялcя c 2008 гoдa. Сейчас визовый сбор для детей с 6 до 12 лет составляет 35 евро. Напомним, что в период по 31 августа российские туристы могут приехать в Болгарию, предъявив сертификат о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса на английском языке. С момента последней прививки до предполагаемого путешествия должно пройти не менее 14 дней. Второй вариант – справка о перенесенном заболевании коронавирусом в течение последних 180 дней. Справка должна быть на английском языке, а данные документа должны соответствовать информации из загранпаспорта. Также в справке должны быть указаны даты первого положительного ПЦР-теста на COVID-19 (в начале болезни) и первого отрицательного теста. В качестве альтернативы подойдет справка с результатом экспресс-теста на антигены, сделанного за 48 часов до въезда в Болгарию. Въезд разрешен и со справкой на английском языке с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Детям до 12 лет для въезда в Болгарию справки о тестировании на COVID-19 не нужны. Если пассажир прибудет в Болгарию без одного из этих документов, то его отправят на десятидневный карантин. Оперштаб с 24 июля увеличил количество полетов в Болгарию на 22 рейса в неделю. В результате на курорты и в города страны выполняется более 30 регулярных рейсов. /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 По тексту:



Подписка