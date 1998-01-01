Новости

Болгария отменит визовый сбор для детей до 12 лет

Новое правило вступит в силу лишь по окончании летнего сезона — с первого октября

Власти Болгарии с 1 октября отменят визовый сбор для детей до 12 лет, сообщает местная газета Еconomic.

«Πравительство Болгарии с 1 октября отменяет визовый сбор для детей до 12 лет, но увеличивает визовый сбор для взрослых граждан c 60 до 80 евро в связи с изменением визового кодекса Евросоюза.

Стоимость заверения документов aпocтилeм, которым занимается МИД страны, cнижeнa c 7 евро дo 2,5 евро», — пишет издание. В настоящее время за детей 6-12 лет нужно платить 35 евро

Как отмечает газета, повышение визового сбора для взрослых граждан не касается стран, с которыми у Болгарии есть соглашение об упрощении визового режима. Речь идет о России, Азербайджане, Армении и Белоруссии.

Для этих стран размер визового сбора при оформлении краткосрочной визы в Болгарию по-прежнему составит 35 евро.

Как сообщает Еconomic, с предложением oб измeнeнии paзмepa визoвыx cбopoв выcтyпил и.o. глaвы MИД Болгарии Cвeтлaн Cтoeв. Он напомнил, что paзмep визoвoгo cбopa в стране нe мeнялcя c 2008 гoдa.

Сейчас визовый сбор для детей с 6 до 12 лет составляет 35 евро.

Напомним, что в период по 31 августа российские туристы могут приехать в Болгарию, предъявив сертификат о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса на английском языке. С момента последней прививки до предполагаемого путешествия должно пройти не менее 14 дней.

Второй вариант – справка о перенесенном заболевании коронавирусом в течение последних 180 дней. Справка должна быть на английском языке, а данные документа должны соответствовать информации из загранпаспорта. Также в справке должны быть указаны даты первого положительного ПЦР-теста на COVID-19 (в начале болезни) и первого отрицательного теста.

В качестве альтернативы подойдет справка с результатом экспресс-теста на антигены, сделанного за 48 часов до въезда в Болгарию. Въезд разрешен и со справкой на английском языке с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в страну.

Детям до 12 лет для въезда в Болгарию справки о тестировании на COVID-19 не нужны. Если пассажир прибудет в Болгарию без одного из этих документов, то его отправят на десятидневный карантин.

Оперштаб с 24 июля увеличил количество полетов в Болгарию на 22 рейса в неделю. В результате на курорты и в города страны выполняется более 30 регулярных рейсов.

/TOURBUS.RU

