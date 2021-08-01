Новости Туристический вертолет, потерпевший вчера аварию на Камчатке, обнаружен на глубине 110 метров Cреди возможных причин, приведших к трагедии, следствие называет плохие погодные условия, оказ техники и решения, которые принимал экипаж

Вертолет, упавший в четверг в Курильское озеро на юге Камчатки, обнаружен, сообщил сегодня губернатор региона Владимир Солодов. "Буквально несколько минут назад пришла информация, что вертолет обнаружен, он находится на дне, на глубине 110-111 метров. У него отломан хвост, хвостовая часть. Остальной корпус — целый", — сказал г-н Солодов сегодня утром в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу. По словам губернатора, "сейчас на месте там определяется тактика по тому, каким образом дальше работы будут проводиться. Разрабатывается план, исходя из возможностей работы на таких глубинах". Как сообщалось, поисковая операция на месте крушения вертолета Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" возобновилась в пятницу утром. В ней задействована военная глубоководная техника. Напонгмним, что вчера вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек были спасены, ребенок в их числе не значится. Четверо пострадавших находятся в больнице, остальным госпитализация не Авиакомпания "Витязь-Аэро" между тем заявила, что сделает компенсационные выплаты семьям погибших в авиакатастрофе на Камчатке и пострадавшим, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края. "Все авиаперелёты, которые осуществляет компания "Витязь-Аэро", в обязательном порядке подлежат страхованию. Кроме того, в настоящее время руководством "Витязь-Аэро" прорабатывается вопрос о размере компенсационных выплат пострадавшим и семьям погибших от нашей компании", — цитируются в сообщении слова исполнительного директора авиакомпании Дмитрия Черных. Ранее сообщалось, что страховая компания выплатит семьям погибших по 2 млн 25 тыс. рублей, пострадавшим — по 2 млн рублей. Семье погибшего члена экипажа вертолёта страховая компания также выплатит 2 млн рублей. Следствие по делу о крушении вертолета на Камчатке обнаружило на месте происшествия тело пассажирки, допрашивает директора туркомпании и сотрудников перевозчика, сообщили в следственном комитете (СК). "Вертолет обнаружен в озере на глубине 110 метров, также обнаружено тело пассажирки. По уголовному делу в настоящее время проводятся допросы потерпевших, работников ООО АК "Витязь-Аэро", осуществлявших помощь в навигации полета вертолета, допрошен директор ООО "Турист", который организовал туристическую экскурсию", — говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте ведомства. В нем отмечается, что рассматривается техническая возможность извлечения вертолета из воды. Туристические полеты на Курильское озеро Южно-Камчатского заказника, где 12 августа упал вертолет с туристами, приостановлены пока до 16 августа, сообщил также сегодня губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Работают следственные органы, разрабатывают версии. Они были озвучены вчера, все три версии. Это и плохие погодные условия, работа техники и решения, которые принимал экипаж. Досконально исследуются все факты, которые могут быть использованы, и здесь именно следственные органы будут выдвигать уже итоговые предложения по доминирующей версии", — заявил он. /TOURBUS.RU

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