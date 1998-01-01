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13 августа
Венгрия отменила карантин для невакцинированных российских туристов
Теперь для въезда в Венгрию достаточно представить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до поездки

 

Венгрия изменила правила въезда невакцинированных российских туристов (въезд в страну с туристическими целями россиянам официально разрешен). Для въезда в страну туристам из РФ без прививки от коронавируса потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до поездки.

Однако проходить 10-дневный карантин, как это требовалось до вступления в силу новых правил, больше не придется, - сообщили сегодня в Ассоциации туроператоров России

 

«В соответствии с поправками к распоряжению Правительства Венгрии №408/2020 об ограничениях на въезд в страну, в качестве исключения из этих ограничений разрешен въезд в Венгрию с отрицательным результатом ПЦР-теста на венгерском или английском языке, проведенным в России в течение 72 часов до въезда», – сообщается также на сайте Посольства Венгрии в Москве.

 

Таким образом, россиянам теперь приезжать в Венгрию без карантина можно будет как с прививкой, так и с ПЦР-тестом. Соответственно визы будут также выдаваться при предоставлении любого из этих документов. Напомним, в Венгрии признаны все российские вакцины.

 

С учетом пока что невысокой доли вакцинированных среди активных туристов в России, разрешение прибывать в Венгрию с туристическими целями на стандартных для нынешнего времени условиях (ПЦР-тест за 72 часа) может серьезно простимулировать спрос на отдых в этой стране, - считают туропеаторы

«Безусловно, такое послабление станет стимулом для дальнейшего роста спроса со стороны российских туристов. На сегодняшний день запросы на туры в Венгрию поступают достаточно активно, ожидаем существенного прироста бронирований в ближайшее время», – говорит Наталия Лазарева, руководитель отдела маркетинга, рекламы и PR туроператора «Веди Групп».

 

Напомним, что с 27 июля правительство Венгрии разрешило въезд на территорию страны гражданам России, у которых имеется сертификат о вакцинации против коронавируса.

При этом Россия возобновила авиасообщение с Венгрией еще с 10 июня. Рейсы по маршруту Москва – Будапешт выполняют сейчас "Аэрофлот" и венгерский лоукостер Wizz Air. Стоимость авиабилетов "туда-обратно" начинается от 10 тыс. руб.

Кроме того, с завтрашнего дня Wizz Air намерен возобновить и рейсы между Будапештом и Петербургом дважды в неделю по вторникам и субботам. И наконец, в начале сентября «Уральские авиалинии» полетят в Будапешт из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга.

 

На этой неделе Визовый центр Венгрии в Москве временно приостановил прием заявлений от частных лиц на оформление туристических виз из-за отсутствия слотов на подачу документов, но в ближайшее время эту проблему обещают разрешить.

/TOURBUS.RU

 


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