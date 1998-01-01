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13 августа
Аэропорт Шереметьево приобретает контрольный пакет туроператора «Библио-Глобус»
Завершение сделки запланировано на конец сентября, ее финансовые условия неизвестны
АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ) приобретет контрольный пакет в туроператоре "Библио-Глобус", сообщила газета РБК со ссылкой на источник, близкий к МАШ, и партнера туроператора.
Директор по связям с общественностью МАШ Анна Захаренкова сообщила, что аэропорт подписал соглашение о намерениях купить 75% в ООО "Туроператор БГ", основном юрлице "Библио-Глобуса".
Также стороны оформляют ходатайство в Федеральную антимонопольную службу на получение одобрения сделки, добавила она. Завершение сделки, по словам г-жи Захаренковой, запланировано на конец сентября 2021 года. Финансовые условия не раскрывается.
Приобретение 75% "Туроператора БГ" является "существенным шагом в достижении стратегических целей группы "Шереметьево" за счет создания условий для привлечения и роста туристического пассажиропотока", заявила г-жа Захаренкова. Сделка также позволит оптимизировать использование инфраструктуры терминального комплекса и аэродрома, увеличить эффективность производственной и коммерческой деятельности группы, отметила она.
По информации СМИ, руководители и топ-менеджеры туроператора останутся на руководящих постах. Компания продолжит деятельность в рамках существующих подходов и ассортимента.
Юлия Туголукова продолжит возглавлять совет директоров компании, говорит собеседник издания. Семья Туголуковых, по словам федерального чиновника, не выйдет из бизнеса полностью, у нее останется миноритарный пакет.
Стратегическим партнером "Библио-Глобуса" в области авиаперевозок является авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), которая в Москве базируется в Шереметьево с весны 2020 года.
Отметим, что Шереметьево — крупнейший аэропорт РФ. АО "МАШ" контролируется ООО "Шереметьево холдинг" (66,06%): эта компания принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в которой 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% — у Аркадия Ротенберга. Росимущесто владеет 30,46% аэропорта, 2,43% — у "Аэрофлота", 1,05% — у менеджмента МАШ.
Шереметьево – не первый желающий приобрести «Библио-Глобус». Напомним, что в марте 2019 года холдинг Thomas Cook официально объявил о покупке российского туроператора "Библио-Глобус" через посредническую компанию. Компания рассчитывала приобрести долю в 30% в совместном предприятии, которому будут принадлежать 100% акций "Библио-Глобуса". Сделка по покупке туроператора "Библио Глобус" компанией Thomas Cook, однако, не была завершена.
"Российский туроператор "Библио-Глобус" сообщил о расторжении договора купли-продажи доли с международной компанией Thomas Cook Group plc. Решение о расторжении принято в связи с невозможностью исполнения обязательств по отношению к "Библио Глобус" компанией Thomas Cook Group plc., которая 23 сентября объявила о своей ликвидации по причине финансовой несостоятельности", — сообщила 3 октября 2019 года пресс-служба российского туроператора.
/TOURBUS.RU
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