К программе «Два города — миллион впечатлений» подключили киноискусство

Популярные кинофильмы, сюжеты которых разворачиваются на улицах двух российских столиц, будут продвигать городской туризм

В рамках проекта «Два города – миллион впечатлений» в Москве стартуют бесплатные показы кинофильмов, сюжеты которых разворачиваются на улицах двух российских столиц. Причем инициаторы показов, Комитет по туризму Москвы и дизайн-отель «Рихтер», обещают удивить зрителей демонстрацией пленочных копий знаменитых кинолент, - сообщает наш специальный корреспондент.

Сеансы будут проходить под открытым небом каждый понедельник вплоть до 20 сентября. Начало программы – в 20:30, а фильмов – в 21:00. Вход на мероприятие бесплатный, а чтобы попасть на просмотр, зрителям необходимо пройти регистрацию заранее на каждый фильм.

За семь понедельников зрители познакомятся с такими картинами, как «Такси-блюз» Павла Лунгина, «Питер FM» Оксаны Бычковой, «Еще раз про любовь» Георгия Натансона (на фото), «Господин Оформитель» Олега Тепцова, «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова, «Монолог» Илья Авербаха и «Ключ без права передачи» Динары Асановой.

«Москва и Петербург – вечные антиподы, которые в то же время бесконечно дополняют друг друга. Москва – никогда не стоит на месте, вечно переменчива и непредсказуема. А Петербург – кладезь неисчерпаемой традиции, оживший миф, не теряющих своих магических свойств ни в какую эпоху», - рассказал кинокритик Ярослав Забалуев.

Стоит напомнить, что совместный проект профильных комитетов Москвы и Петербурга «Два города – миллион впечатлений» был анонсирован весной 2021 года и приглашает путешественников не выбирать между столицами, а относиться к ним как к двум точкам множества разных путешествий. Проект включает единый календарь событий, около 35 уникальных маршрутов и массу других услуг.

«Две столицы настолько дополняют друг друга, что готовы предложить вместе не один туристический продукт, а миллион. – говорит по этому поводу председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев. - Мы своевременно объединили наши маркетинговые активности, сформировав единую туристскую повестку и уже сейчас видим первые результаты и хороший спрос как со стороны туристов, так и со стороны тех, кто хочет присоединиться к программе».

По его мнению, такой подход важен для преодоления последствий значительного спада туристских потоков, вызванного пандемией коронавируса.

В свою очередь, глава столичного Комитета по туризму Екатерина Проничева подчеркивает, что проект «Два города – миллион впечатлений» вполне способен разнообразить программу любой поездки в столицы. «Даже самая искушенная публика сможет выбрать для себя занятие по душе, чтобы добавить ярких эмоций в свою личную копилку приятных воспоминаний», - уверена она.

/TOURBUS.TU