Новости В результате падения экскурсионного вертолета на Камчатке погибли восемь туристов Всего на борту Ми-8 находилось 16 человек, экскурсию организовали авиакомпания "Витязь-Аэро" и фирма «Турист»

Трагедия произошла сегодня утром во время вертолетной экскурсиии на Камчатке — вертолет МИ-8 упал в Курильское озеро на юге региона. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 туристов из Москвы и Петербурга, в том числе один ребенок. Восемь человек спасены, тела остальных находятся в озере на глубине около ста метров. Вертолетный тур на Курильское озеро, в которое в четверг упал Ми-8 с туристами, организовала фирма гендиректора авиакомпании "Витязь-Аэро", - сообщает «Интерфакс». В бортовых документах, которые стали доступны "Интерфаксу", руководителем турфирмы значится Ирина Халина. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Халина является директором ООО "Турист" (Камчатка). Сама фирма создана не так давно — в мае 2019 года — с уставным капиталом 20 тыс. рублей. В прошлом году она получила 40,1 млн рублей выручки и 15,3 млн чистой прибыли. Из данных "СПАРК-Интерфакс" следует, что единственный владелец ООО "Турист" — Виктор Сиротин, одновременно возглавляющий авиакомпанию "Витязь-Аэро", которая выполняла сам полет на озеро 12 августа. Также г-н Сиротин является гендиректором ООО "Вертолеты Камчатки" и директором двух местных туркомпаний - "Ольга" и "Дуксинауч" . Все четыре компании контролирует бизнесмен и депутат думы Камчатского края Игорь Редькин (только вчера его имя звучало в СМИ в связи с тем, что он признался в убийстве мужчины по неосторожности в поселке Озерновский Усть-Большерецкого района 2 августа). Так, г-ну Редькину принадлежит 49,50% в "Витязь-Аэро", 50% в "Вертолетах Камчатки", а также по 100% в турфирмах "Ольга" и "Дуксинауч". Экскурсионная прогулка на вертолете Ми-8 на Камчатке была застрахована, все расходы, связанные с потерпевшими во время крушения, будут покрыты страховой компанией, сообщает сегодня пресс-служба Ростуризма. Ростуризм находится на связи с правительством Камчатского края. По данным местных властей, туристические вертолетные полеты в регионе приостановлены на 12 и 13 августа. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) в свою очередь сообщает, что проведет внеплановую проверку авиакомпании "Витязь-Аэро", вертолет которой Ми-8Т разбился на Камчатке в четверг. " Центральным аппаратом Ространснадзора создана комиссия, в которую также вошли представители руководящего состава территориальных управлений службы, для проведения проверки деятельности эксплуатанта", — сказано в сообщении регулятора. После крушения вертолёта с туристами на Камчатке вероятно падение спроса на подобные экскурсии, но вряд ли оно будет длительным, считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, которую цитирует «Интерфакс». «Какое-то время после такой трагедии люди будут бояться летать вертолетами. И вообще складывается ощущение, что в последнее время много происшествий со смертями, и не только в России, это нагнетает обстановку. Но, как показывает опыт, такое торможение спроса длится недолго, максимум недели две», — сказала она. Правительство Камчатского края в свою очередь собирается минимизировать вертолетные перевозки туристов, но пока альтернативы им нет, сообщил сегодня губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Год назад мы начали проработку туристического кластера. И задачу перед собой ставим — уйти или, по крайней мере, минимизировать вертолетные перевозки сюда, поскольку они дорогие и, как мы видим из сегодняшнего дня, к сожалению, не безопасные", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК). По его словам, правительство региона собирается развивать наземную инфраструктуру и малую авиацию, чтобы "вертолетные экскурсии не были безальтернативными". Он также констатировал, что сейчас "другого варианта попасть в такие места, как Курильское озеро, Долина гейзеров и по большому количеству значимых маршрутов, — к сожалению, нет". /TOURBUS.RU



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