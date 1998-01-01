На Средиземноморье бушует «Люцифер»

Африканский антициклон привел к рекордно высоким температурам во Франции, Испании и Италии

Cтраны Средиземноморья столкнулись с аномально жаркой погодой, в некоторых регионах установлены температурные рекорды, сообщают сегодня европейские СМИ.

Жара установилась, в частности, во Франции, Испании, Италии. На Сицилии накануне температура воздуха поднялась до 48,8 градусов по Цельсию, отмечают итальянские СМИ. Если Всемирная метеорологическая организация подтвердит эти данные, то это будет самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в Европе. Предыдущий температурный рекорд Европы в 48 градусов был установлен в 1977 году в Афинах.

Как стало известно, синоптики поясняют волну аномальной жары в южных регионах Европы с африканским антициклоном, который назван "Люцифер".

Специалисты говорят о так называемом "тепловом куполе", волне аномального зноя, который пришел в Европу из Африки. Помимо рекордно высокой температуры он также характеризуется высокой влажностью, вызывающей сильную духот

Антициклон "Люцифер" принесет жару и в другие регионы Италии. В 10 крупных городах страны объявлен наивысший уровень погодной угрозы. 13 августа климатическая тревога будет объявлена также в Риме и Флоренции.

Жаркая погода привела к распространению лесных пожаров в ряде регионов Италии, а также Греции, Турции и Ливана.

Жарко и влажно в эти дни и в Израиле - и если в Иерусалиме и Тель-Авиве сегодня обычные для этого месяца +31С, то на озере Кинерет +38С, в Назарете +34С, на побережье Мертвого моря и в Эйлате +40С.

Средиземноморские страны Северной Африки также фиксируют аномальные температуры. В Тунисе в городе Кайруан в среду температура воздуха поднялась до 50,3 градусов по Цельсию. Это рекордный для страны показатель, он сопоставим также с африканским температурным рекордом — 51,3 градуса в Алжире в 2018 году.

В Алжире в четверг ожидают 47 градусов по Цельсию в Батне, Туггурте и Бискре. В Марокко прогнозируют, что температура воздуха в выходные достигнет 49 градусов по Цельсию.

/TOURBUS.RU