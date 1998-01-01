Профессионалы туризма предлагают продлить четвертый этап кешбэка до декабря

Туроператоры считают, что пока что активность продаж в 10 раз ниже, чем на третьем этапе программы

Итоги этого года во внутреннем туризме будут зависеть от межсезонья, а оно, в свою очередь, от эффективности программы кэшбэка. Пока четвертый этап «буксует», поэтому туроператоры считают необходимым продлить окно продаж как минимум до конца ноября или до окончания срока действия самой программы. К такому выводу пришли участники вчерашнего заседания комитета РСТ по внутреннему туризму, - сообщили в Российском союзе туриндустрии.

По словам руководителя комитета, генерального директора компании «Алеан» Ильи Уманского, кешбэк – одна из самых действенных мер правительства для стимулирования внутреннего туризма. «Мы очень эффективно отработали по третьему этапу программы, который проходил с 18 марта по 15 июня 2021 года. В результате июнь фактически оказался рекордным для внутреннего рынка», – сказал он.

Однако, четвертый этап распродажи туров с кешбэком проходит не так активно, как предыдущие, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, которую цитирует «Интерфакс».

«Четвертый этап кэшбэка был запущен 16 июня, но продвигается очень слабо. По динамике он, по словам туроператоров, уступает третьему этапу в 10 раз, поэтому они считают необходимым продлить окно продаж как минимум до конца ноября или до окончания срока действия самой программы», — рассказала она.

Г-жа Тюрина отметила, что одной из основных проблем четвертого этапа распродажи туров с кешбэком является низкая глубина продаж. «Люди не готовы так заранее планировать свой отдых: туристы должны забронировать отдых до 31 августа, а заезды начнутся только с 1 октября. При этом глубина продаж сейчас в лучшем случае достигает месяца. Необходимо продлить окно продаж хотя бы до конца ноября», — пояснила она.

По словам почетного президента РСТ Сергея Шпилько, итоги нынешнего сезона на внутреннем рынке во многом будут зависеть от результатов межсезонья, поскольку лето оказалось для туристов и турбизнеса достаточно нестабильным из-за антиковидных ограничений. «Продление продаж в рамках четвертого этапа кешбэка до конца года с возможным перераспределением бюджетных средств, которые предназначались на 2022 год, поможет не только загрузить межсезонье, но и поддержит раннее бронирование на будущий год», — считает эксперт.

По мнению туроператоров, распродажа туров с кешбэком – нужная и важная программа, которую следует запустить на целый год с распределением по срокам продаж и периодов поездок. При этом даты продаж должны быть едиными для всех категорий туристов, поскольку их разделение, например, для молодежных и детских поездок с разными условиями дезориентирует спрос.

Напомним, что программа частичного возврата денег при покупке туров по России стартовала в 2020 году, всего на ее реализацию правительство выделило 15 млрд рублей.

Четвертый этап кешбэка был запущен 16 июня, туристы могут приобрести до 31 августа туры на период с 1 октября и до 24 декабря этого года включительно. Круизы с кешбэком можно покупать на даты с 1 сентября и до окончания навигации.

/TOURBUS.RU