|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
12 августа
Egypt Air увеличивает число еженедельных рейсов из Москвы на Красное море до десяти
С 20 августа египетская авиакомпания будет выполнять по пять рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в неделю
Авиакомпания Egypt Air с 20 августа увеличит частоту рейсов из Москвы на египетское курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада с семи до десяти в неделю, сообщает пресс-служба туроператора «TUI Россия».
"С 20 августа мы увеличим до десятичисло рейсов из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Мы уже получили все подтверждения от министерства гражданской авиации Египта. Всего будет по пять рейсов в неделю на каждый курорт", — рассказали в компании.
Сейчас Egypt Air выполняет рейсы между Москвой и египетскими курортами в партнерстве с туроператором TUI Россия.
Как заявил ранее Тарас Демура, генеральный директор компании» TUI Россия», «Возвращение прямого авиасообщения с курортами Египта – долгожданное событие. Туристы любят отдыхать в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе не только благодаря работающей в курортных отелях системе «Всё включено». Многие полюбили Красное море и его невероятные красоты.
При этом старт полетов регулярных рейсов – это лишь первый шаг. Мы надеемся, что в ближайшее время будет восстановлено полноформатное авиасообщение с курортами Египта, а также что полеты будет разрешено выполнять из всех аэропортов России, открытых Оперштабом для выполнения международных рейсов».
В то же время министр туризма Египта Халед Аль-Анани заявил во вторник: «В начале сентября я планирую приехать в Россию на переговоры по вопросу возобновления чартеров, но мы надеемся, что Россия примет положительное решение по вопросу чартеров еще до этой поездки".
Напомним, что Оперштаб разрешил с 9 августа запустить из Москвы по пять рейсов в неделю на курорты Египта. Egypt Air выполняет семь рейсов на оба курорта. Также на курорты Египта ежедневно летает а/к «Россия».
Кроме того, 6 августа Росавиация выдала более 230 допусков на полеты в Египет восьми авиакомпаниям на почти 800 еженедельных рейсов из Москвы и регионов. Авиакомпания AZUR air собирается летать из 40 городов страны, "Россия" – из 30, S7 – из 27, NordStar – из 17, "Уральские авиалинии" – из 13.
В то же время, по данным источников АТОР, о расширении квоты на прямые перелеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх может быть объявлено уже завтра, 13 августа, по итогам заседания Оперштаба. Кроме того, возможно, будет официально назван и второй назначенный на маршруты из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх российский перевозчик. .
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2021 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72