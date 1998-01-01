Новости Egypt Air увеличивает число еженедельных рейсов из Москвы на Красное море до десяти С 20 августа египетская авиакомпания будет выполнять по пять рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в неделю

Авиакомпания Egypt Air с 20 августа увеличит частоту рейсов из Москвы на египетское курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада с семи до десяти в неделю, сообщает пресс-служба туроператора «TUI Россия». "С 20 августа мы увеличим до десятичисло рейсов из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Мы уже получили все подтверждения от министерства гражданской авиации Египта. Всего будет по пять рейсов в неделю на каждый курорт", — рассказали в компании. Сейчас Egypt Air выполняет рейсы между Москвой и египетскими курортами в партнерстве с туроператором TUI Россия. Как заявил ранее Тарас Демура, генеральный директор компании» TUI Россия», «Возвращение прямого авиасообщения с курортами Египта – долгожданное событие. Туристы любят отдыхать в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе не только благодаря работающей в курортных отелях системе «Всё включено». Многие полюбили Красное море и его невероятные красоты. При этом старт полетов регулярных рейсов – это лишь первый шаг. Мы надеемся, что в ближайшее время будет восстановлено полноформатное авиасообщение с курортами Египта, а также что полеты будет разрешено выполнять из всех аэропортов России, открытых Оперштабом для выполнения международных рейсов». В то же время министр туризма Египта Халед Аль-Анани заявил во вторник: «В начале сентября я планирую приехать в Россию на переговоры по вопросу возобновления чартеров, но мы надеемся, что Россия примет положительное решение по вопросу чартеров еще до этой поездки". Напомним, что Оперштаб разрешил с 9 августа запустить из Москвы по пять рейсов в неделю на курорты Египта. Egypt Air выполняет семь рейсов на оба курорта. Также на курорты Египта ежедневно летает а/к «Россия». Кроме того, 6 августа Росавиация выдала более 230 допусков на полеты в Египет восьми авиакомпаниям на почти 800 еженедельных рейсов из Москвы и регионов. Авиакомпания AZUR air собирается летать из 40 городов страны, "Россия" – из 30, S7 – из 27, NordStar – из 17, "Уральские авиалинии" – из 13. В то же время, по данным источников АТОР, о расширении квоты на прямые перелеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх может быть объявлено уже завтра, 13 августа, по итогам заседания Оперштаба. Кроме того, возможно, будет официально назван и второй назначенный на маршруты из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх российский перевозчик. . /TOURBUS.RU

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