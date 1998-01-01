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«TUI Россия» в сентябре поставит чартеры из Москвы в Казань и Тюмень

Впервые в Татарстан и Западную Сибирь отправятся экскурсионные чартерные рейсы на крыльях авиакомпании «Ямал»

Туроператор “TUI Россия” открыл продажи экскурсионных туров в Казань на чартерных рейсах авиакомпании «Ямал», полетная программа продлится с 13 сентября по 3 октября, сообщили в пресс-службе компании.

«Чартерные рейсы будут выполняться на Airbus-320 из московского аэропорта Домодедово. Продолжительность туров составит 5 или 9 дней, даты начала программ — 13, 17, 21, 25 и 29 сентября, а также 3 октября. Вылет из Москвы запланирован на 10:30, вылет из Казани — на 13:00», — рассказали в компании.

Как отметили в пресс-службе, цена пакетного экскурсионного тура с перелетом начинается от 14 тыс.рублей на человека.

«Осень – лучшее время для экскурсионных туров и одно из самых красивых времен года для знакомства с Казанью. Стоит комфортная погода, нет наплыва туристов, а яркие краски осени придают городу и окрестностям особое очарование», — пояснили в пресс-службе туроператора.

К старту чартерной цепочки туроператор подготовил эксклюзивную программу «Привет, Казань» продолжительностью 5 дней/ 4 ночи, которая уже доступна для бронирования в трех форматах – лайт, стандарт и макси. Девятидневный маршрут «Гранд-тур по Татарстану» включает экскурсии по Казани и ее пригородам с посещением основных достопримечательностей, а также поездку и национальный обед в Йошкар-Оле, столице Республики Марий Эл.

Помимо стандартных программ, туроператор предложит гастро-туры «В Казани вкусно».

Кроме того авиакомпания "Ямал" 7 сентября начнет выполнять чартерную программу из Москвы в Тюмень — также по заказу "TUI Россия".

"Чартерную программу из Москвы в Тюмень мы организуем совместно с департаментом потребительского рынка Тюменской области при поддержке Ростуризма. Первый чартер с туристами вылетит из московского аэропорта Домодедово 7 сентября, рейсы будут выполняться по расписанию под даты заездов – 7, 12, 17, 23 и 28 сентября", — сообщает пресс-служба туроператора.

Как отметили в компании, продолжительность туров составляет 6-7 дней,стоимость путевки по программе "Привет, Сибирь!" с перелетом начинается от 16,3 тыс. рублей на человека при двухместном размещении.

Туроператор предлагает активный, гастрономический, оздоровительный и культурно-познавательный отдых в Тюменской области. Кроме того, в ассортименте TUI Россия представлены туры по двум брендовым маршрутам "В Сибирь по своей воле" и "Романовы в Сибири".

Первая программа познакомит туристов с прошлым городов Тюмень, Тобольск и историей освоения Сибири. Брендовый маршрут "Романовы в Сибири" расскажет туристам о последних месяцах жизни императорской семьи.

/TOURBUS.RU