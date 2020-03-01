В Крыму смягчают антикоронавирусные ограничения

Аквапаркам Крыма разрешили работать шесть дней в неделю, а в Симферополе откроются аттракционы и фуд-корты, - cообщает «Интерфакс». "По аквапаркам мы договорились, что по воскресеньям разрешим работать, один день — среда — на санитарную уборку. Изменения в указ вносим", — сообщил сегодня глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса.

По его словам, ситуация с коронавирусом "более-менее стабилизировалась". Это, в частности, позволяет снять ряд ограничений в Симферополе — на работу фуд-кортов в торговых центрах и аттракционов.

"Симферополь за последние четыре недели имеет отрицательный темп прироста, на сегодняшний день цифры заболеваемости там остаются ниже среднереспубликанского в течение последних четырех недель, поэтому принято решение по Симферополю снять ограничение", — пояснила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По информации «Интерфакса», в июне текущего года ограничения в Крыму очередной раз ужесточили: под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой и с ограничением по времени, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.

Новые высокие показатели после январских максимумов начали фиксировать в Крыму во второй декаде июля. В день количество выявленных случаев COVID-19 перевалило за 400, но потом пошло на спад. Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 63 тыс. человек, 1,9 тыс. пациентов умерли.

При этом летний сезон 2021 года стал для Крыма самым успешным за последние несколько лет, заявила на днях исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Туроператоры подтверждают, что летний сезон 2021 года стал самым успешным за последние семь лет. Однако его ход был неравномерным. На момент закрытых границ спрос на Крым был колоссальный.

После открытия границ, в частности, Турции, наблюдался спад. Затем ситуация выровнялась, но всплеска продаж туров уже не было. Сейчас темпы бронирования Крыма совпадают с августом прошлого года. Туристы бронируют, в основном, отдых в августе и сентябре», — рассказала она.

«Продажи Крыма на бархатный сезон зависят от того, будут ли введены более строгие антиковидные ограничения, чем действующие сейчас, а также от погоды. В прежние годы хорошая погода активно стимулировала короткие продажи», — добваила эксперт.

По словам туроператоров, часть туристов в августе выбрала Крым в качестве альтернативы Краснодарскому краю, где с 1 августа введены жесткие требования к заселению туристов в отели.

«Но, по данным участников рынка, таких относительно немного: после открытия Турции туристов перестали устраивать цены на Крым. В течение сезона цены на размещение в Крыму постоянно росли.

В настоящее время загрузка отелей Крыма стопроцентная, и снижать цены отельеры не видят смысла, поэтому на августовские заезды может быть только повышение. По сравнению с сезоном 2020 года, цены выросли минимум на 15-20% в зависимости от гостиницы», — заключила г-жа Ломидзе.

/TOURBUS.RU