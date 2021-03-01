Новости На Кипре упростили сдачу дополнительных ПЦР-тестов для российских туристов Непривитые российские туристы смогут сдать обязательный тест на седьмой день отдыха бесплатно и прямо в отеле

Как напоминает сегодня Ассоциация туроператоров России, согласно новым требованиям, введенным кипрским правительством, начиная с 1 августа невакцинированным гостям острова было предписано сдавать повторно либо ПЦР-тест, либо экспресс-тест на наличие антигенов на седьмой день после своего прибытия (и далее - каждые три дня). На привитых туристов, а также на тех, кто переболел ковидом в течение последних 180 дней, это требование не распространяется. Дополнительный диагностический анализ невакцинированные туристы могли при этом сдать в сертифицированных лабораториях (ПЦР-тест за 30 евро) или аптеках (Экспресс-тест за 10 евро). По информации СМИ, кипрские отельеры это назвали ужесточение мер для российских туристов «выстрелом в ногу». Чтобы сохранить турпоток из России, Кипрская ассоциации отельеров заключила контракт с частной лабораторией, которая займется тестированием гостей отелей, входящих в ассоциацию. Так что теперь иностранным туристам, отдыхающим более семи дней, больше не нужно никуда идти, а также платить за тестирование. В отели будут приезжать мобильные бригады, Как пояснили АТОРу в Министерстве по туризму Республики Кипр, стоимость расходов на проведение тестирование полностью покроют отельеры и правительство страны. Так, при стоимости экспресс-теста на COVID-19 в 10 евро 2,5 евро оплатят отельеры, а остальные 7,5 евро — власти. Причем это касается и организованных и самостоятельных туристов. Напомним, что с 28 июня Россия возобновила регулярное авиасообщение с восемью странами, включая Кипр. Оперштаб согласовал несколько рейсов из Москвы и регионов в Пафос и Ларнаку. Для въезда на Кипр российским туристам без прививки сейчас нужно сдать два ПЦР-теста на коронавирус. Первый – не ранее чем за 72 часа до отправления. Его результат загружается на платформу CyprusFlightPass в течение 48 часов до вылета. Второй тест делается по прилету на Кипр: в аэропорту Ларнаки он стоит 30 евро, в Пафосе – 32 евро. Дети до 12 лет, а также привитые полностью «Спутником» освобождаются от тестирования. В настоящий момент для посещения кафе, баров, ресторанов и других закрытых общественных заведений туристам обязательно нужно предъявлять CyprusFlightPass. Он необходим путешественникам старше 12 лет. Туристам также рекомендуют носить с собой загранпаспорт. При этом сотрудники правоохранительных органов, а также владельцы заведений могут выборочно проверить у путешественников наличие CyprusFlightPass, в отсутствие которого будет выписан штраф в размере 300 евро. /TOURBUS.RU

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