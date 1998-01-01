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Греция: «Огонь медленно переходит под контроль»

В то время, как пожарные постепенно ликвидируют лесные пожары на острове Эвбея, обстановка на Пелопоннесе остается напряженной

Пожарные службы постепенно берут под контроль лесные пожары на острове Эвбея в Греции, сообщают европейские СМИ, которые сегодня цитирует «Интерфакс». "Я думаю, мы можем сказать, что огонь медленно переходит под контроль", — сообщил мер города Истиея Яннис Конзиас государственному телеканалу ERT.

Истиея находится на остове Эвбея, на котором огонь уже уничтожил тысячи гектаров лесных массивов, сотни домов, и привел к эвакуации более 2,7 тыс. человек. Сотни пожарных борются с двумя обширными возгораниями на острове, одно из которых не утихает на протяжении девяти дней.

Более напряженная ситуация складывается в горном районе полуострова Пелопоннес, где расположены густые леса и глубокие овраги, отмечают СМИ. Заместитель губернатора Аркадии Христос Ламбропулос сообщил, что пожарные прикладывают все усилия, чтобы не дать пламени достичь покрытой густыми лесами горы Менало. "На данный момент деревни не подвергаются риску. Но условия меняются каждый час", — рассказал он каналу ERT.

Как сообщали ранее СМИ, три человека погибли во время последней волны пожаров, которая произошла в разгар периода самой сильной жары в Греции за последние десятилетия.

Государства-участники ЕС и другие страны предоставили Греции для борьбы с пожарами в общем 21 воздушное судно, 250 транспортных средств и более 1,2 тыс. пожарных.

При этом пока что огонь по-прежнему не угрожает местам отдыха российских туристов, сообщили в пресс-службе туроператора TEZ Tour.

«На острове Корфу пожаров не было в этом сезоне, и специальные службы пристально следят за обстановкой, чтобы не допустить возгораний. Ситуация на Родосе была сразу полностью взята под контроль, все очаги локализованы. На Крите серьезных возгораний не было зафиксировано.

В настоящий момент сложное возгорание наблюдается на полуострове Пелопоннес, но огонь не распространился на зону, где расположены отели, поэтому жизни и здоровью гостей, находящихся на отдыхе в данном регионе, ничто не угрожает. Возгорание здесь подконтрольно спецслужбам и уже почти локализовано», - рассказали в туркомпании.

Кроме Греции и соседней Турции, сложная ситуация с природными пожарами также складывается сейчас в Италии, Черногории и Северной Македонии, отмечают также СМИ.

/TOURBUS.RU