«Уральские авиалинии» в начале сентября полетят в Будапешт и Бахрейн

Авиакомпания планирует начать полеты из Екатеринбурга и подмосковного Жуковского в венгерскую столицу, и из аэропорта Домодедолво — в столицу Бахрейна

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 5 сентября открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в Будапешт, сообщает пресс-служба перевозчика. Полеты по маршруту будут выполняться один раз в неделю (по воскресеньям) на лайнерах A320 в двуклассной компоновке: эконом и бизнес.

По данным перевозчика, рейсы на сегодняшний день имеют статус "грузопассажирских".

"С первой недели сентября авиакомпания планирует открыть еще один рейс в Венгрию: Жуковский - Будапешт. Расписание из подмосковного аэропорта сейчас на стадии формирования", — говорится также в сообщении.

Напомним, что с 27 июля правительство Венгрии разрешило въезд на территорию страны гражданам России при наличии действующей шенгенской визы и свидетельства о вакцинации любым российским препаратом.

При этом Россия возобновила авиасообщение с Венгрией еще с 10 июня. Рейсы по маршруту Москва – Будапешт выполняют сейчас "Аэрофлот" и венгерский лоукостер Wizz Air. Стоимость авиабилетов "туда-обратно" начинается от 10 тыс. руб.

Кроме того, с 14 августа Wizz Air намерен возобновить и рейсы между Будапештом и Петербургом дважды в неделю по вторникам и субботам.

Кроме того, "Уральские авиалинии" с 5 сентября начнут полеты из московского аэропорта Домодедово в Бахрейн, сообщает также пресс-служба перевозчика. Рейсы в столицу Бахрейна Манаму будут выполняться дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

Напомним, что Оперативный штаб разрешил с 9 августа возобновить полеты в Бахрейн по маршруту Москва — Манама с частотой два рейса в неделю.

Для въезда в Бахрейн россиянам потребуется виза — оформить ее можно в аэропорту по прилете. Также по прибытии необходимо сдать ПЦР-тест и пройти 10-дневный карантин. В течение изоляции туристы сдают повторный ПЦР-анализ.

Отметим также, что ранее пресс-служба авиаперевозчика сообщила, что пассажиры авиакомпании "Уральские авиалинии" с 9 августа 2021 года по 25 апреля 2022 года могут возвращать средства за любые приобретенные билеты, включая невозвратные тарифы.

Эти условия распространяются на все регулярные российские рейсы авиакомпании, в том числе и на трансферные, с вылетами в период с 1 сентября 2021 года по 25 апреля 2022 года.

Как уточнили в пресс-службе перевозчика, авиакомпания объявляла аналогичную акцию во время пандемии в 2020 году.

По информации СМИ, "Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском Домодедово, екатеринбургском Кольцово и петербургском Пулково. Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.

/TOURBUS.RU