Новости Молодой российский турист, пропавший в Стамбуле в конце июля, найден мертвым Тело 20-летнего Макара Рогина найдено близ Принцевых островов, куда он отправился на экскурсию 28 июля

Тело российского туриста, пропавшего в Стамбуле 28 июля, найдено возле одного из Принцевых островов, сообщает сегодня турецкий портал NTW. "Проплывающие на лодке мимо острова Бургаз туристы увидели возле бухты тело человека. Они вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что тело принадлежит российскому туристу Макару Рагину, которого уже две недели разыскивает полиция и родители. Рядом с телом были найдены сумка с бумажником и студенческим билетом россиянина", — пишет издание. Как отмечает портал, официальное опознание пока не проводилось, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Причины смерти не установлены, полиция занимается расследованием происшествия. Напомним, что как сообщал ранее наш портал, двадцатилетний гражданин РФ Макар Рагин прибыл на отдых в Стамбул 16 июля, а 28 июля турист вышел из отеля, чтобы съездить на экскурсию на Принцевы острова и не вернулся. Тогда его семья вылетела в Турцию на поиски сына и подала заявление об исчезновении юноши в полицию. В свою очередь, полиция начала масштабное расследование инцидента: бригады службы безопасности проверили камеры наблюдения, следуя по маршруту туриста, собирают информацию о людях, с которыми мог контактировать 20-летний турист. «Планировалось отследить локацию Рагина по мобильному телефону, но он отключен. Теперь полиция займется архивом его истории в аккаунте Google, чтобы исключить пропажу туриста из-за связей с незаконными организациями», — сообщали ранее турецкие СМИ. Между тем, полиция рассматривала и другую версию, по которой туриста могли задержать как беженца и отправить лагере для мигрантов. "Как мы узнали, как раз 28 июля в Стамбуле была массовая облава на нелегалов, было много задержаний. Причём забирали всех, у кого не было с собой паспорта. Макар не имел с собой паспорта, у него была только карточка с видом на жительство в Литве, где он учится. Поэтому есть надежда, что он мог попасть в число задержанных из-за отсутствия паспорта. Сейчас мы вместе с полицией и российскими дипломатами проверяем миграционные центры", - рассказал ранее в интервью РИА «Новости» его отец Федор Рагин. /TOURBUS.RU На фото: Последнее изображение пропавшего туриста, зафиксировнное в Стамбуле камерой видеонаблюдения 28 июля.



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