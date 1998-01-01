В Египте запустят авиарейсы между курортами и достопримечательностями за $99 и введут минимальные цены на отели 4-5*

Около 200 тыс. российских туристов побывали в Египте в первом полугодии 2021 года, сообщил российским журналистам министр туризма страны Халед Аль-Анани в ходе пресс-конференции, приуроченной к восстановлению ависообщения между Россией и египетскими курортами.

"В мае и апреле мы принимали больше, чем по 50 тыс. российских туристов в месяц. В июле к нам приехали 32 тыс. россиян. Но турпоток через Каир из России стал меньше после того, как стало известно, что будут открыты прямые рейсы на курорты. Всего с января по июнь в Египет приехало около 200 тыс. туристов из России.

Сейчас мы ждем решения по чартерам: если их откроют, мы рассчитываем на очень большие цифры по российскому рынку. Мы всегда готовы принимать любое количество рейсов из России", — цитирует министра «Интерфакс».

Г-н Аль-Ананд добавил, что несмотря на пандемию Египет с успехом принимает туристов не только из России, но и других стран.

"С начала июля мы расширили до более чем 40 список стран, из которых в Египет могут приезжать туристы. Из этих стран мы не получили никаких жалоб на то, что кто-то заболел. И мы почувствовали, что можем успешно принимать туристов даже в условиях пандемии. В начале 2021 года в среднем каждый месяц к нам приезжало 300 тыс. иностранных туристов. Сейчас каждый месяц мы принимаем больше 600 тыс. туристов", — расссказал он.

Власти Египта, по его словам, также планируют поставить внутренние рейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными туристическими достопримечательностями республики. "Мы решили поставить внутренние рейсы между курортами и туристическими направлениями. Например, между Шарм-эль-Шейхом и Абу-Симбе, Шарм-эль-Шейхом и Луксором, Хургада – Асуан и Абу-Симбе. Это поможет туристам, которые хотят на один день съездить в Каир, Луксор, вернуться в отель и продолжить отдых на море", — рассказал министр.

Как отметил Аль-Анани, прогнозируемая стоимость авиабилета "туда-обратно" составит $99.

Кроме того министр сообщил, что власти Египта с 1 ноября установят минимальные цены на размещение в отелях. "Мы решили с 1 ноября 2021 года установить минимальную цену на отели, чтобы гарантировать хороший уровень обслуживания гостей. В отелях 5* цена будет минимум $40 долларов на человека, в 4* — $28.

Это позволить побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис. Мы начали два месяца назад отправлять в отели комиссии, которые проверяют уровень сервиса и его соответствие заявленным звездам", — сказал он.

Министр также добавил, что правительство помогает восстановиться сектору туризма, пострадавшему от пандемии коронавируса. Предприятиям отрасли предоставляются налоговые и другие льготы, чтобы они могли быстрее возобновить бизнес.

"Кроме того, помощь оказывается авиакомпаниям, в том числе и зарубежным. В частности, министерство гражданской авиации снизило цены на обслуживание самолетов в аэропорту на 20-50%. За авиатопливо делается скидка в размере 15 центов на доллар.

Такие скидки будут действовать весь зимний сезон, до апреля 2022 года. Эти меры уже применяются для всех авиакомпаний, привозящих туристов в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Марса-Алам. И мы включим российские авиакомпании в эту программу", — заключил г-н Аль-Анани.

/TOURBUS.RU