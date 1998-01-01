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10 августа
На курорте Роза Хутор открыли прозрачный мост на высоте 2300 метров

У отдыхающих на сочинском горном курорте появилось еще одно экстремальное развлечение


 

Как рассказали нашему порталу в пресс-службе всесезонного горного курорта Роза Хутор, здесь открылся первый в России подвесной мост с прозрачными ступенями, находящийся на высоте на 2320 метров. Теперь любители экстрима смогут испытать «себя на прочность», пройдясь по подвесному мосту с абсолютно прозрачными ступенями протяженностью 32 метра

 

Как рассказал организатор проекта Александр Якущенко, «Наш мост – уникальная конструкция. Конечно, мы вдохновлялись зарубежными аналогами, но в итоге создали собственный вариант. Мост представляет собой ступени из прочного монолитного поликарбоната, скрепленного металлическими скобами и тросами. Сам мост, в отличие от тех, которые есть мире, еще и подвижный, поэтому проход по нему обеспечивает массу ярких эмоций».

 

В пресс-=службе курорта подчеркивают, что безопасность нового аттракциона гарантирует специальное страховочное снаряжение, которое в обязательном порядке должен надеть каждый желающий пройти по мосту.  Есть и ограничения по весу и росту -  на мост допускаются люди, чей вес не превышает сто кг и ростом не менее 130 см.

 

Таким образом, на курорте, в районе Роза Пик, сейчас можно пройти уже по трем подвесным мостам.  Большой мост работает только в летний сезон, его длина составляет 115 метров. Малый – протяженностью 72 метра - открыт круглый год.  Ожидается, что новый «стеклянный» мост (32 метра) также будет доступен в любое время года.


Отметим, что новый стеклянный мост — не единственная новинка этого сезона на всесезонном горном курорте. Так, в июне здесь заработал термально-развлекательный комплекс SunShine Park расположенный на высоте более 1000 метров над уровнем моря в Олимпийской деревне.

Он включает открытый бассейн длиной 18м, панорамную сауну, чилаут-зону с лежаками для солнечных ванн и гастробар.

/TOURBUS.RU

 


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