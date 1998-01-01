На курорте Роза Хутор открыли прозрачный мост на высоте 2300 метров

У отдыхающих на сочинском горном курорте появилось еще одно экстремальное развлечение

Как рассказали нашему порталу в пресс-службе всесезонного горного курорта Роза Хутор, здесь открылся первый в России подвесной мост с прозрачными ступенями, находящийся на высоте на 2320 метров. Теперь любители экстрима смогут испытать «себя на прочность», пройдясь по подвесному мосту с абсолютно прозрачными ступенями протяженностью 32 метра

Как рассказал организатор проекта Александр Якущенко, «Наш мост – уникальная конструкция. Конечно, мы вдохновлялись зарубежными аналогами, но в итоге создали собственный вариант. Мост представляет собой ступени из прочного монолитного поликарбоната, скрепленного металлическими скобами и тросами. Сам мост, в отличие от тех, которые есть мире, еще и подвижный, поэтому проход по нему обеспечивает массу ярких эмоций».

В пресс-=службе курорта подчеркивают, что безопасность нового аттракциона гарантирует специальное страховочное снаряжение, которое в обязательном порядке должен надеть каждый желающий пройти по мосту. Есть и ограничения по весу и росту - на мост допускаются люди, чей вес не превышает сто кг и ростом не менее 130 см.

Таким образом, на курорте, в районе Роза Пик, сейчас можно пройти уже по трем подвесным мостам. Большой мост работает только в летний сезон, его длина составляет 115 метров. Малый – протяженностью 72 метра - открыт круглый год. Ожидается, что новый «стеклянный» мост (32 метра) также будет доступен в любое время года.



Отметим, что новый стеклянный мост — не единственная новинка этого сезона на всесезонном горном курорте. Так, в июне здесь заработал термально-развлекательный комплекс SunShine Park расположенный на высоте более 1000 метров над уровнем моря в Олимпийской деревне.

Он включает открытый бассейн длиной 18м, панорамную сауну, чилаут-зону с лежаками для солнечных ванн и гастробар.

/TOURBUS.RU