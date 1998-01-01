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10 августа
На курорте Роза Хутор открыли прозрачный мост на высоте 2300 метров
У отдыхающих на сочинском горном курорте появилось еще одно экстремальное развлечение
Как рассказали нашему порталу в пресс-службе всесезонного горного курорта Роза Хутор, здесь открылся первый в России подвесной мост с прозрачными ступенями, находящийся на высоте на 2320 метров. Теперь любители экстрима смогут испытать «себя на прочность», пройдясь по подвесному мосту с абсолютно прозрачными ступенями протяженностью 32 метра
Как рассказал организатор проекта Александр Якущенко, «Наш мост – уникальная конструкция. Конечно, мы вдохновлялись зарубежными аналогами, но в итоге создали собственный вариант. Мост представляет собой ступени из прочного монолитного поликарбоната, скрепленного металлическими скобами и тросами. Сам мост, в отличие от тех, которые есть мире, еще и подвижный, поэтому проход по нему обеспечивает массу ярких эмоций».
В пресс-=службе курорта подчеркивают, что безопасность нового аттракциона гарантирует специальное страховочное снаряжение, которое в обязательном порядке должен надеть каждый желающий пройти по мосту. Есть и ограничения по весу и росту - на мост допускаются люди, чей вес не превышает сто кг и ростом не менее 130 см.
Таким образом, на курорте, в районе Роза Пик, сейчас можно пройти уже по трем подвесным мостам. Большой мост работает только в летний сезон, его длина составляет 115 метров. Малый – протяженностью 72 метра - открыт круглый год. Ожидается, что новый «стеклянный» мост (32 метра) также будет доступен в любое время года.
Он включает открытый бассейн длиной 18м, панорамную сауну, чилаут-зону с лежаками для солнечных ванн и гастробар.
/TOURBUS.RU
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