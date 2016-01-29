Россия готовится к возвращению китайских туристов

Опрос, проведенный консалтинговой компанией Eurasia Tianli Beijing Technology среди потенциальных китайских туристов в рамках инициированного профильным комитетом Смольного проекта «Сделаем Петербург лучше» показал, что потенциальные туристы из Поднебесной не против больше тратить на берегах Невы. Однако взамен они хотят большего внимания и новых впечатлений, сообщает наш специальный корреспондент.

До начала пандемии туристы их КНР были основными во въездном потоке в Петербург: в 2019-м в городе на Неве их побывало без малого миллион. И проблем вокруг них тоже хватало, поскольку обслуживанием гостей из Китая, в основном, занимались их же соотечественники.

Поэтому сейчас, как считает Сергей Шпилько, почетный президент РСТ, «важно переориентировать китайского туриста на получение в России более качественных и разнообразных услуг и создать механизм, исключающий расчеты за пределами России». При этом только что проведенный опрос показал – гости из КНР теоретически готовы платить за отдых в России больше.

Так, потенциальные туристы из КНР не только определили лучший, по их мнению, сезон для посещения Петербурга (осень), но и заявили, что наряду с музеями (самыми привлекательными в рамках визита в Петербург объектами их назвали почти 49% опрошенных) и театрами (32%) гостей из Китая могут привлечь тематические экскурсии и необычные впечатления (об этом заявили 48% респондентов).

Интересны оказались и данные опроса об их потенциальных тратах. Например, дешевые отели уровня 3* вызвали интерес только у каждого четвертого китайца (столько же интересуют гостиницы-«пятерки»), а большинство отдало предпочтение объектам размещения с четырьмя «звездами».

Да и тратить гости из КНР готовы, не скупясь: по данным опроса, больше 52% из них не прочь раскошелиться на сумму от 1 до 5 тыс. юаней в день (т. е. 11-55 тыс. рублей), а каждый третий заявил о готовности потратить в Петербурге и до 10 тыс. юаней ежедневно.

Правда, при этом жители Поднебесной хотели бы видеть на туристских маршрутах Северной столицы указатели на китайском языке и большее количество сервисного персонала, владеющего китайским, а также больший выбор предлагаемых гостям из Поднебесной программ.

Как считает Сергей Шпилько, для начала нужно не только провести тщательный анализ работы предприятий, занимающихся приемом китайских туристов в нашей стране и объективно оценить экономический эффект от этого, но и уже сейчас позиционировать Россию как более дорогое направление туризма, предлагая и соответствующие новые программы приема.

«Эта работа должна носить системный характер и проводиться с участием китайских партнеров, которые лучше знают предпочтения соотечественников». – полагает он.

Что касается сроков возвращения гостей из Поднебесной, называть их никто не торопится. В рамках периодически проводимых в настоящее время конференций, организуемых по инициативе АМТ «Мир без границ», речь обычно идет о следующем сезоне.

В этой связи эксперты полагают, что время для внедрения новых «правил игры» для китайского туризма еще есть. Причем заместитель председателя совета «Мира без границ» Игорь Кузьмин уверен в том, что в случае их успешного внедрения и предложения на китайском рынке новых интересных программ количество туристов из Китая в России может значительно возрасти.

/TOURBUS.RU