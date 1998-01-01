Новости Первый после начала пандемии туристический рейс прилетел из Москвы в Доминикану Первый рейс авиакомпании AZUR air в Ла-Роману с туристами ANEX Tour и «Интуриста» на борту был заполнен на 100%

Вчера, согласно решению Оперштаба, открылось авиасообщение не только с Египтом, но и с Доминиканой — первый рейс а/к AZUR air из Москвы приземлился в аэропорту Ла-Романа. В дальнейшем, по информации АТОР, рейсы AZUR air из Москвы в Ла-Роману будут выполняться три раза в неделю, на них полетят туристы туроператоров ANEX Tour и «Интурист». «Первый самолет полетел со стопроцентной загрузкой, у следующих рейсов загрузка такая же. Исходя из данных текущих бронирований, можно говорить, что спрос полностью оправдывает ожидания», – заявили в пресс-службе туроператора ANEX Tour. Напомним, что Оперштаб разрешил возобновить регулярное авиасообщение с Доминиканой с 9 августа с общей частотой три рейса в неделю. Согласно решению Росавиации, все они были отданы авиакомпании AZUR air. Еще один туроператор, работающий до пандемии на направлении – «Пегас Туристик» также планирует вылеты в Пунта Кану и Саману. «Данные рейсы пока находятся в процессе согласования, пока нет информации по допускам. Предварительная продажа туров открыта с сентября», – рассказали в компании. В то же время ранее в интервью «Интерфаксу» директор по маркетингу туроператора TEZ Tour Россия Елена Якимова сообщила, что в компании "готовы предложить своим клиентам туры в страну на базе регулярных рейсов, когда билеты на них появятся в свободной продаже. Ставить свою полетную программу на курорты Доминиканы пока не планируем. Делать прогнозы относительно цен на пакетные предложения на направлении сейчас достаточно сложно". «В случае, если популярные азиатские направления так и не откроются в предстоящем зимнем сезоне для россиян, то с высокой долей вероятности при текущих объемах заявленной авиаперевозки страны Карибского бассейна окажутся очень востребованными у соотечественников. Тогда продажи туров в Доминикану будут зависеть в целом от спроса на основные страны в этом регионе», — добавила эксперт. «Конечно, разрешенные квоты не встают ни в какое сравнение с допандемийными объемами, когда Доминикана принимала до двадцати рейсов из России еженедельно. Но в любом случае, начало положено и это очень радует», – заявила директор представительства министерства туризма Доминиканской Республики в России и СНГ Галина Лысенко, которую цитирует Ассоциация туроператоров. Галина Лысенко добавила, что Доминикане работу возобновили около 90% всех объектов размещения в стране. Все они соблюдают принятые протоколы безопасности, а некоторые еще дополняют их собственными мерами. Все сотрудники туристического сектора (отелей, аэропортов, ресторанов, транспортных компаний и т.д.) были вакцинированы. Вакцинацию местных жителей в Доминиканской Республике планируется завершить до конца 2021 года. В представительстве министерства туризма Доминиканской Республики также напомнили, что туристам не нужно сдавать ПЦР-тест ни у себя в стране, ни в Доминикане. В аэропортах прибытия лишь выборочно проводятся быстрые дыхательные тесты. При этом пока что в Доминикане действует комендантский час с 23:00 до 5:00 (кроме провинции Ла-Альтаграсия, включая Байяибе и Пунта-Кану и г. Санто-Доминго) . Торговые центры и магазины в Доминикане работают в обычном режиме, при этом в них обязательно использование масок. Также в туристических объектах страны запрещено проведение массовых мероприятий, вечеринок, концертов.

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 По тексту:



Подписка