Визовый центр Венгрии приостанавливает выдачу виз

Визовый центр Венгрии в Москве временно не принимает заявления на оформление туристических виз, ближайшая запись будет в сентябре.

«Визовый центр Венгрии осуществляет прием документов по ограниченным целям поездки. Заявления на туризм не принимаются», — сообщает колл-центр визового центра VFS Global.

Как пояснили «Интерфаксу» в Генконсульстве Венгрии в РФ, свободных окон для подачи заявлений на визу в августе уже нет, все занято. Возможна запись на сентябрь, но когда именно можно будет подать заявление, необходимо уточнять в визовом центре.

Стоимость визы - 35 евро + 17 евро за услуги визового центра, оформление визы ранее занимало около двух недель.

Напомним, что с 27 июля правительство Венгрии разрешило въезд на территорию страны гражданам России, у которых имеется сертификат о вакцинации против коронавируса. Россияне могут въезжать на территорию Венгрии без ограничений (без прохождения карантина и ПЦР-тестов), при наличии действующей шенгенской визы и свидетельства о вакцинации любым российским препаратом.

Туристам без прививки потребуется ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до поездки. Также придется пройти десятидневный карантин, который можно завершить досрочно, если тесты, сделанные во время самоизоляции, будут отрицательными.

При этом Россия возобновила авиасообщение с Венгрией с 10 июня. Рейсы по маршруту Москва – Будапешт выполняют сейчас "Аэрофлот" и венгерский лоукостер Wizz Air. Стоимость авиабилетов "туда-обратно" начинается от 10 тыс. руб.

Кроме того, с 14 августа Wizz Air намерен возобновить и рейсы между Будапештом и Петербургом дважды в неделю по вторникам и субботам.

Как сообщал ранее АТОР, «Уже в июле Венгрия сняла почти все ограничения. Больше не нужно носить маски в общественных местах, за исключением больниц и некоторых социальных учреждений. В магазинах одновременно может находиться сколько угодно покупателей. Вся туристическая инфраструктура страны открыта и функционирует: отели, музеи, театры, рестораны и пр.

Чтобы помочь туристическому сектору, правительство Венгрии планирует организовать серию концертов и фестивалей. Так, в период с августа по октябрь 2021 года в стране запланировано в общей сложности 356 фестивалей и концертов, развлекательных и гастрономических мероприятий.

Венгрия – единственная страна в ЕС, где проводится массовая вакцинация людей старше 12 лет. В Венгрии почти 5,5 млн человек полностью вакцинированы, и более 5,6 млн человек получили первую прививку от COVID-19».

/TOURBUS.RU