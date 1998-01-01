Зарина Догузова: Россияне купили уже более 350 тыс. путевок с «детским кешбэком»

В рамках программы куплено детских путевок на сумму около девяти млрд рублей

Россияне купили более 350 тыс. путевок с кешбэком для детей с момента старта программы на общую сумму около 9 млрд рублей, сообщила сегодня пресс-служба Ростуризма со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.

«С момента старта программы родители купили более 350 тысяч путевок на общую сумму около 9 млрд рублей. Общая сумма возвратов родителям составила 4 млрд рублей.

С учетом того, что впереди еще несколько смен, динамика покупок пока еще достаточно высокая, и в среднем по программе покупают около трех тысяч путевок в день»,- расссказала она.

Как отметила г-жа Догузова, до закрытия окна продаж остается чуть меньше месяца. Покупать путевки можно до З1 августа, а вернуться ребенок сможет вплоть до 15 сентября.

«Также, как вы знаете, по поручению президента разработан специальный механизм, чтобы все, кто приобрел путевки до старта детского кешбэка 25 мая, также могли вернуть деньги за купленные путевки. Для этого необходимо подать заявление на портале госуслуг вплоть до 20 октября, но только после того, как ребенок вернулся из лагеря», — напомнила она.

Как напоминает Ростуризм, программа распродажи путевок в рамках детского туристического кешбэка стартовала 25 мая. Выбрать путевку можно на сайте мирпутешествий.рф, оплатить ее можно только онлайн картой "Мир".

Размер кешбэка составляет 50%, но не более 20 тыс. рублей на одну путевку. Ограничений по количеству путевок на одну семью нет.

/TOURBUS.RU