Владимирская область сняла все ограничения при заселении в гостиницы

С сегодняшнего дня при заселении в гостиницы региона, включая Владимир и Суздаль, не нужна предъявлять никаких «антикоронавирусных» документов

Сняты ограничения при заселении в гостиницы Владимирской области, введенные ранее из-за COVID-19, сообщает оперштаб региона, очень популярного, благодаря путешествиям по Золотому кольцу, у наших туристов.

Сообщается, что теперь гражданам при заселении не надо предъявлять QR-код, сертификат о прививке от коронавируса, отрицательный тест ПЦР или справку о перенесённом ранее COVID-19. При этом гостиницы обязаны соблюдать все установленные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности.

Ранее сообщалось, что владимирские гостиницы с 15 июля принимали гостей только с прививкой или отрицательным ПЦР-тестом.

По состоянию на 8 августа во Владимирской области лабораторно подтверждено 44,9 тыс. случаев коронавируса, 41,5 тыс. человек выздоровели, 1,5 тыс. — скончались.

Напомним, что другой популярный туристический регион страны - Карелия - с 5 августа смягчила антиковидные ограничения и разрешила гостиницам с паспортами иммунизации принимать туристов без сертификата о вакцинации от ковида и справок с ПЦР-тестами Кроме того, количество гостей за одним столом в кафе, ресторанах и других объектах общественного питания республики теперь не ограничено. Ранее за одним столом могло сидеть не более пяти человек.

В тоже время на минувшей неделе глава главного туристического региона страны - Краснодарского края - Вениамин Кондратьев не дал прогноза, когда на Кубани будут отменены ограничения на заселение в отели и дома отдыха туристов без прививки от коронавируса или отрицательного теста ПЦР.

"Все решения принимаются исключительно исходя из эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора. Поэтому мы не даем никаких обещаний по поводу того, когда требования к заселению будут отменены. Благодаря принятым мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции нам пока удается сохранять стабильную эпидемиологическую обстановку", — заявил г-н Кондратьев журналистам.

/TOURBUS.RU