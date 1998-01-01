За первый месяц после нового открытия Пхукет принял 15 тыс. иностранных туристов

Пока что показатели турпотока на Пхукет составляют лишь 1% от допандемийного периода

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) отчиталось о ходе реализации программы «Песочница Пхукета», стартовавшей 1 июля, - cообщает Ассоциация туроператоров России.

По информации АТОР, Россия формально входит в список стран, вакцинированным жителям которых можно посещать Пхукет без карантина, однако ни одна российская вакцина пока не одобрена Министерством здравоохранения Таиланда. Поэтому сейчас в Таиланд теоретически могут попасть только те россияне, которые привиты зарубежными вакцинами.

По данным туристической ассоциации Пхукета, с начала действия проекта «Песочница Пхукета», предполагающего въезд на остров без карантина для вакцинированных туристов из стран с низким и средним риском заражения коронавирусом, тайский остров принял 15 тыс. иностранных туристов, т.е в день примерно по 450 человек.

«Раньше у нас было 43 тыс. ежедневных прибытий. Сейчас чуть более 450. Мы получили 1% от уровня, предшествующего пандемии», – заявил президент туристической ассоциации Пхукета Бхуммикитти Руктаенгам.

Ситуацию со спросом г-н Бхуммикитти Руктаенгам охарактеризовал как сложную для бизнеса, но все же вселяющую надежду. Он напомнил, что туризм до пандемии был ключевым двигателем экономики острова, составляя 12% ВВП. В 2019 году в Таиланд прибыло 40 млн иностранных туристов, из которых 10 млн посетили Пхукет.

По данным ТАТ, больше всего туристов в июле 2021 года прибыли на Пхукет из США (1802 туристов), Великобритании (1558 туристов), Израиля (1455 туристов), а также Германии (847 туристов) и Франции (839 туристов). Доход туротрасли острова составил около $25 млн.

Иностранные туристы прибывают на Пхукет прямыми рейсами авиакомпаний Thai Airways из Копенгагена, Франкфурта, Парижа, Лондона и Цюриха, Singapore Airlines из Сингапура, Etihad Airways из Абу-Даби, Emirates из Дубая, Qatar Airways из Дохи и EL AL из Тель-Авива.

Всего в июле, по данным ТАТ, было забронировано 190 843 номера в отелях SHA Plus. Ожидается, что в августе на Пхукете будет забронировано 109 694 номеров, а в сентябре еще 9 182 номера, что в целом составит 309 719 ночей в период с июля по сентябрь.

«На данный момент общая загрузка отелей в период с июля по сентябрь почти втрое превышает первоначальные оценки», – заявили в ТАТ.

По прогнозам ТАТ, не менее 100 тыс. иностранных граждан посетят Пхукет в третьем квартале 2021 года (с июля по сентябрь), что привлечет в экономику страны около 8,9 млрд бат.

В августе, согласно правительственным планам, программа «Песочница Пхукта» будет масштабирована и на другие острова. Совсем скоро должно состояться открытие курортов Краби и Пхангнга для полностью вакцинированных иностранных туристов.

В соответствии с новым соглашением, предполагается, что туристы, приезжающие в рамках программы «Песочница Пхукета», могут спланирвать свою поездку по схеме «7+7».Согласно этому плану, туристы могут в течение семи дней отдыхать на Пхукете, а затем отправиться на неделю в другие регионы Таиланда, открытые для туризма.

Одобрение схемы «7+7» ожидается на предстоящем заседании Центра по управлению ситуацией с COVID-19 (CCSA), которое намечено на 11 августа.

/TOURBUS.RU