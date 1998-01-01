Новости Первые за шесть лет рейсы из России приземлились сегодня на курортах Красного моря Около 1300 туристов прилетели сегодня в Хургаду и Шарм-эль-Шейх первыми регулярными рейсами авиакомпании «Россия» и Egypt Air

Регулярное авиасообщение с египтскими курортами, прерванное в 2015 году, возобновлено, согласно решению Оперштаба, сегодня. Первыми из Москвы в Хургаду вылетели в 5:10 утра 298 российских туристов лайнером Airbus A330-300 египетской авиакомпании Egуpt air. Рейс приземлился в аэропорту египетского курорта на Красном море в 8:35 (9:35 по Москве).Российских туристов ждал на египетской земле по-настоящему торжественный прием — красная ковровая дорожка, веселая музыка и восточные сладости. Как заявил Тарас Демура, генеральный директор компании TUI Россия, чьи туристы были на сегодняшнем рейсе, «Возвращение прямого авиасообщения с курортами Египта – долгожданное событие. Туристы любят отдыхать в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе не только благодаря работающей в курортных отелях системе «Всё включено». Многие полюбили Красное море и его невероятные красоты. При этом старт полетов регулярных рейсов – это лишь первый шаг. Мы надеемся, что в ближайшее время будет восстановлено полноформатное авиасообщение с курортами Египта, а также что полеты будет разрешено выполнять из всех аэропортов России, открытых Оперштабом для выполнения международных рейсов». Как сообщили в пресс-службе египетского перевозчика, рейсы Egypt Air из московского аэропорта Домодедово в Хургаду будут выполняться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а в Шарм-эль-Шейх — три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Сегодня же в 8:55 из терминала D столичного аэропорта Шереметьево отправился в Хургаду первый рейс авиакомпании «Россия» (приземлился в 12:50 по местному времени), затем в 10:30 вылетел рейс в Шарм-эль-Шейх – в 10:30 (прибыл в14:25). В аэропорту Шарм-эль-Шейха этот рейс встретил лично прилет посол России в Египте Георгий Борисенко.

Рейсы «России» из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут выполняться также пять раз в неделю по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям на воздушных судах Boeing-747, рассчитанных на перевозку 522 пассажиров — клиентов туроператора «Библио-Глобус». «До остановки авиасообщения Египет был одним из самых популярных направлений среди российских туристов. В 2013/2014 году его посещало ежегодно порядка миллиона туристов от Библио-Глобус. Сейчас мы фиксируем большой спрос на полеты в курортные города этой арабской страны, стабильный до конца осенних детских каникул. Египет всегда считался зимним направлением для отдыха. Мы ожидаем еще больший всплеск бронирований ближе к зиме. Уже сейчас мы видим бронирования туров на новогодние праздники», – заявила управляющий директор туроператора Библио-Глобус Ирина Костенко.



Напомним, что для посещения Египта российским туристам нужно либо предоставить сертификат о полной вакцинации «Спутником V» (на английском языке), содержащий QR-код (въезд возможен через 14 дней после получения второго компонента вакцины), либо ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до вылета в Египет. Детям до 6 лет предоставлять справку не требуется. Гражданам России для посещения Египта также необходима въездная виза, которую можно получить по прибытии за $25, при этом туристы, прилетающие в Шарм-эль-Шейх не более чем на две недели, от визового сбора освобождены. /TOURBUS.RU

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